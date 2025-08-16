El calor extremo vuelve a Canarias: temperaturas de hasta 36 ºC en Gran Canaria y calima en las islas

Este domingo, Canarias se enfrenta a un nuevo episodio de calor intenso con temperaturas que alcanzarán los 36 grados en zonas de medianías de Gran Canaria, especialmente en las vertientes sur, oeste y sudeste. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de un ligero a moderado ascenso térmico, que se dejará notar con fuerza también en Tenerife, La GomeraEl Hierro y La Palma, donde se esperan máximas de hasta 34 ºC en áreas similares.

La imagen que encabeza esta información lo dice todo: Tamadaba completamente cubierto por una espesa neblina baja vista desde la playa del Puerto de las Nieves, en Agaete. Este fenómeno, fruto del intenso calor y de las condiciones atmosféricas asociadas, marca el inicio de una jornada sofocante en Canarias.

Este domingo, el calor se dejará notar especialmente en las medianías del sur, oeste y sudeste de Gran Canaria, donde las temperaturas podrían superar los 36 ºC. En otras islas del archipiélago, como Tenerife, La Palma, La Gomera o El Hierro, también se alcanzarán o superarán los 34 ºC en medianías expuestas al sur y oeste.

El panorama será, en general, poco nuboso o despejado, aunque persistirá la calima en medianías y zonas altas, reduciendo la visibilidad en gran parte del territorio. Además, como muestra el vídeo inicial, se observarán bancos de neblina baja en distintos puntos del archipiélago, especialmente en zonas de costa y en los valles a primeras horas del día.

En zonas del norte de las islas más montañosas, se mantendrán intervalos nubosos por debajo de los 500 metros, especialmente durante las primeras y últimas horas de la jornada. Los vientos alisios soplarán con intensidad moderada, reforzándose en los litorales sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, particularmente por la tarde.

Pronóstico por islas

Gran Canaria

Se esperan temperaturas extremas de hasta 36 ºC en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste, especialmente en la cuenca de Tejeda. La calima será intensa y el viento alisio soplará fuerte en el sureste y noroeste, con rachas muy fuertes localizadas. Las Palmas de Gran Canaria tendrá mínimas de 22 ºC y máximas de 28 ºC.

Lanzarote y Fuerteventura

Ambas islas tendrán tiempo mayormente despejado, con intervalos nubosos a primera hora en las costas occidentales y calima en altura. En el sureste de Lanzarote se esperan hasta 32 ºC, y en el sur de Fuerteventura, localmente, hasta 34 ºC. Viento del norte con rachas fuertes en el interior y zonas altas.

Tenerife

Ambiente despejado en general, con nubosidad de evolución sobre Las Cañadas del Teide y presencia de calima en altura. En las medianías del sur, este y oeste, se alcanzarán los 34 ºC. En zonas del norte por debajo de 500 metros habrá intervalos nubosos. Viento moderado del nordeste con rachas fuertes en áreas expuestas. Santa Cruz de Tenerife registrará entre 23 y 31 ºC.

La Gomera

Predominio de cielos despejados, aunque con nubosidad baja en el norte, especialmente al amanecer y al anochecer. Las medianías del sur y oeste podrían alcanzar los 34 ºC. Viento alisio con intervalos de fuerte en los litorales este y noroeste. San Sebastián marcará entre 23 y 28 ºC.

La Palma

Tiempo despejado salvo en el norte y este, donde se observarán nubes bajas hasta los 800 metros. En El Paso, la temperatura máxima alcanzará los 34 ºC, con calima en niveles altos y alisio moderado con posibles rachas fuertes en vertientes sureste y noroeste. Santa Cruz de La Palma rondará entre los 21 y 30 ºC.

El Hierro

Tiempo poco nuboso con nubosidad baja en el nordeste. Se superarán los 34 ºC en medianías del sur, este y oeste, con calima densa en niveles altos. Rachas fuertes de alisio en zonas expuestas y brisas en el suroeste. Valverde alcanzará entre 22 y 28 ºC.