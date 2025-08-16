¿Qué le pasa a Castillo de Romeral que está teniendo tanta suerte? El primer premio de la Lotería Nacional del sabado recae en esta localidad del sur

Castillo del Romeral está de suerte. A las obras de rehabilitación de 106 viviendas y los anuncios del dragado del puerto y la próxima ampliación de la Cofradía de Pescadores, se suma ahora el primer premio de la Lotería Nacional, una suerte que ha sido repartida por María José García en su bazar de la calle Conde de la Vega Grande de este barrio de San Bartolomé de Tirajana.

El 05958 fue el número agraciado con 60.000 euros al décimo y María José estaba escuchando la retransmisión del sorteo por el canal de la Selae cuando salió. «Me pareció escuchar Castillo del Romeral, pero no sabía si estaba en lo cierto o no, por lo que decidí mirarlo y confirmarlo», cuenta la vendedora.

Lo primero que hizo fue llamar a su marido y después a su hermano, y como no estaban preparados decidieron festejarlo junto a los últimos clientes que se acercaron al bazar «con unas cervezas, que era lo que había en la nevera». No obstante, no descarta que este lunes, cuando vuelva a abrir la administración descorche alguna botella de champán para brindar con sus clientes habituales.

Sin muchos datos

Hasta este domingo no sabrá si vendió uno o varios décimos del primer premio, pero sea cual sea la cantidad definitiva, la alegría de María José no desaparecerá. Asegura que esta es la primera vez que da un primer premio de la Lotería Nacional desde que se hizo cargo de esta administración de lotería allá por 2013. Su tío, que fue el antecesor, sí que dio algún premio importante, pero hasta este momento lo máximo que había repartido fueron 8.000 euros de un Quinigol y varios premios de entre 4.000 y 6.000 euros por cinco aciertos en La Primitiva o la Bonoloto.

Castillo del Romeral / Cabildo de Gran Canaria

Casualmente, su administración había estado cerrada las últimas tres semanas por vacaciones y el lunes la reabrió, por lo que comenzar esta nueva temporada con un primer premio ha sido para ella una señal. Henchida de alegría, está convencida de que llegarán otros grandes premios.

Podría haber sido cualquiera

El premiado no es un número fijo que alguno de sus clientes compra. Sabe de memoria varios de ellos y este no le suena, por lo que sospecha que fue comprado al azar. Además, apunta a que la persona o personas agraciadas podrían ser de cualquier lugar «porque mucha gente que compra viene a pasar el fin de semana, viene a la playa o está en caravanas».