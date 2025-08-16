Cóctel de calima, tormenta y viento empañan el puente de la Asunción en Gran Canaria

Las altas temperaturas y la calima no dan tregua a Canarias. Este viernes la Isla amaneció con un espeso manto de polvo en suspensión y con termómetros que alcanzaron los 35,5 grados en el sureste. La entrada del polvo sahariano fue tan intensa que la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno de Canarias tildó el estado del aire como «extremadamente desfavorable» en la zona sur de Gran Canaria. Según los datos del Ejecutivo autonómico, en algunos municipios del sur la calima multiplicó por 16 los niveles óptimos de partículas contaminantes en el aire PM10 (partículas menores de 10 micras). Además, al caer la tarde, también se sumó la lluvia al cóctel de calor, viento y calima.

Tras una jornada mañanera en la zona sur marcada por el bochorno y por termómetros que alcanzaron hasta los 31 grados en Playa del Inglés, una tormenta de verano sorprendió a los turistas y vecinos de la costa de San Bartolomé de Tirajana. A las 20:00 de la tarde, la estación de la Aemet registraba 3,2 litros por metro cuadrado en Maspalomas. Además, también se sumó el viento con rachas de hasta 66 kilómetros por hora.

Además, las nubes bajaron hasta cotas inferiores a los 400 metros en prácticamente toda la Isla. Este fenómeno ha dado lugar a la tormenta inesperada. Esta masa nubosa se forma porque el aire está caliente y húmedo, por lo que tiende a ascender. Luego, se enfría y se condensa la humedad que contiene, que forma una nube que va evolucionando a medida que va subiendo. Las gotas que se forman en este momento tienen el tamaño y peso idóneo para precipitar y es, por este motivo, por el que se producen los goterones de verano.

La zona más afectada por la calima fue Temisas, donde se llegaron a registrar 896 microgramos por metro cúbico a las 14:00 horas, que es casi 17 veces superior al límite que establece la directiva europea sobre la calidad del aire y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la fija en 50 microgramos por metro cúbico. Menos intensa fue la intrusión de polvo subsahariano en la zona norte de la Isla, en donde no superaron los 32 microgramos por metro cúbico.

Si bien el calor será algo menos intenso que durante el fin de semana pasado, el incremento de temperaturas ha vuelto a poner en aviso a gran parte del Archipiélago. Así, este sábado será el sur de Gran Canaria quien se encuentre en aviso amarillo por altas temperaturas, pero mañana domingo, la advertencia se extenderá al sur de Tenerife, La Gomera, El Hierro y las cumbres de La Palma. El Gobierno de Canarias, a su vez, también ha desactivado la prealerta por fenómenos costeros.

El Cabildo de Gran Canaria ha suspendido el comienzo de la temporada de caza en la Isla, que tenía previsto empezar este domingo. También se mantienen cerradas las zonas recreativas y las rutas de sendero según afirma el consejero de Medio Ambiente, Raúl García.

Este viernes las temperaturas registradas fueron mucho más suaves. En concreto, en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, se alcanzó la máxima de todo el Archipiélago con 35,5 grados. Las cumbres de Gran Canaria también registraron máximas altas en Tejeda (34,7 grados) y la Aldea de San Nicolás. La provincia occidental estuvo más cerca de los 30 grados. Así, por ejemplo, en Tenerife se registró una máxima de 29,8 grados en Santa Cruz de Tenerife., La Palma de 30 grados en Tazacorte y el Hierro, en el Pinar, de 33 grados.

Este sábado se empezará a notar el aumento de temperaturas en todas las Islas acompañada de una capa de ligera calima. Sin embargo, la subida será especialmente intensa en el sur de Gran Canaria. La cuenca de Tejeda podrá registrar temperaturas de hasta 34 grados, al igual que las medianías orientadas al sudeste, sur y oeste de la isla. El calor, no obstante, también se dejará notar en las islas occidentales donde la Aemet espera que se alcancen los 30 o 32 grados.

El domingo el calor irá in crescendo, especialmente en las zonas de interior. En la cuenca de Tejeda ya se superarán los 36 grados, así como en las medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria. Las medianías de Tenerife y las islas verdes podrán alcanzar los 34 grados a lo largo de la jornada.