Conducción temeraria en la GC-1: un BMW blanco circula con el parachoques colgando en el sur de Gran Canaria

Un BMW blanco fue sorprendido circulando durante la noche por la autopista GC-1, en el tramo correspondiente al sur de Gran Canaria, con el parachoques trasero colgando de forma visible, generando una situación de alto riesgo para la seguridad vial.

El vehículo, captado en vídeo por otros usuarios de la vía, continuaba su marcha a pesar del balanceo constante del parachoques, que podía desprenderse en cualquier momento. El hecho de que ocurriera en horario nocturno, con visibilidad reducida, elevaba aún más el peligro para el resto de conductores.

Un peligro rodante en plena noche

Más allá del impacto visual, lo sucedido con este BMW blanco representa una infracción grave y un ejemplo de conducción negligente. En caso de que la pieza se hubiera soltado, podría haber provocado desde un accidente múltiple hasta una colisión con graves consecuencias.

La Dirección General de Tráfico (DGT) subraya que circular con elementos estructurales sueltos o en mal estado puede acarrear sanciones y responsabilidad penal si se causa un siniestro. En especial durante la noche, el margen de reacción del resto de conductores se reduce drásticamente.