¿Qué fiestas hay este fin de semana en Gran Canaria? Fontanales promociona el producto local y Agaete celebra la Retreta

La Isla sigue ofreciendo fiestas y ocio para continuar disfrutando del mes de agosto.

Las fiestas de la Virgen de Las Nieves enfilan hacia el final con la Retreta en este barrio marinero. Con salida desde la rotonda, a las 22.00 horas, el volador volverá a marcar el inicio de un recorrido festivo, con la Banda Guayedra, los papagüevos, faroles y los farolillos de los más pequeños para despedir este mes de celebración en la Villa.

A continuación, a partir de la medianoche, los fuegos acuáticos frente al Muelle Viejo y la verbena en la explanada de Las Nieves, con La Mekánica by Tamarindos y Aithamy dj cierran la noche del sábado. Mañana, a las 20.00 horas, concierto en la plaza Rosa de losVientos-Las Nieves de la Agrupación Musical Guayedra. A continuación concierto de Cristina Ramos & Benito Cabrera en la explanada de Las Nieves, a las 21.30.

El barrio de Pino Santo Alto continúa celebrando sus fiestas en honor a la Virgen de la Salud. Entre sus actos principales destaca hoy la celebración del XXIX Día del Caballo. Desde las 17.00 horas, concurso de Doma Vaquera y Alta Escuela y exhibición ecuestre. A las 20.00 horas, Baile a Caballo y Señorita a Pie en Tierra ante la iglesia.

La jornada continúa a las 20.30 horas con la romería - ofrenda a la Virgen de La Salud, con la participación de la parranda Pedro Hidalgo y la agrupación folclórica Susurros Isleños, y a las 23.00 horas, verbena, con Grupo Acuarela y dj Álvaro Rodríguez. Mañana, a partir de las 9.30 horas se abre el mercadillo de artesanía y productos de la tierra frente a la iglesia, amenizada por Sara Brito y Paco.

A las 10.00 horas, segunda jornada del Día del Caballo, dedicado al Caballo CDT de Pino Santo, con concurso territorial de Doma Clásica y Adaptada. La obra de teatro costumbrista La tienda de Carmelito, pone el broche a las 20.30 horas.

La Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur permanecerá activa hasta mañana. Manuel González revela hoy los secretos de la cuchillería tradicional; y mañana, Gustavo Santana será el encargado de cerrar este ciclo con el arte de la cantería. A las 20.00 horas, actuará el trío de folk integrado por Alberto González, Iván Quintana y Juan Sebastián Ramírez, que despedirá la penúltima jornada de la feria. Esta muestra sigue permitiendo conocer y adquirir las creaciones de 73 artesanos que miman cada pieza con detalle y han convertido este emblemático entorno en un escaparate de oficios centenarios.

Las fiestas de San Roque ofrecen hoy, desde las 8.00 horas y frente a la plazoleta de D. Domingo Ponce, la feria de ganado, y a partir de las 10.00 horas, la feria de artesanía. La jornada continúa a las 21.00 horas, en el aparcamiento municipal, con el Encuentro Regional de Solistas, que este año tiene como invitados a Moneiba García, Mari Carmen Encinoso, Christian Morales, Jesús Monzón, Pablo Díaz y Adrián Sánchez. A la medianoche, verbena en el mismo espacio con D’Music. Mañana, desde las 12.30 horas, Firgas Gastronómica. A las 14.00 horas, Día de la Madrina, con paella popular.

La playa de Arinaga acoge hoy, a las 12.00 horas, el espectáculo infantil ‘Chispita clown’, y a las 18.00 horas, concierto de Viejo Cafetín y Estrella Latina. Ambos en el Soco Negro.