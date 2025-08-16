Las fiestas salpican la geografía de Gran Canaria

Caballos, gastronomía, música, procesiones y ramas han sido algunos de los protagonistas este sábado de las fiestas estivales que salpican parte de la geografía de Gran Canaria. Santa Brígida, Santa María de Guía, Agaete, Firgas o Artenara, entre otros, continúan este fin de semana con sus festejos convirtiéndose en una alternativa de ocio para las familias.

Pino Santo Alto, en Santa Brígida, se ha convertido este fin de semana en epicentro de la tradición, la fe y la pasión ecuestre con la celebración del XXIX Gran Día del Caballo, una cita consolidada dentro del calendario festivo satauteño y que se enmarca en las Fiestas en Honor a la Virgen de la Salud.

Este sábado y domingo los aficionados a esta actividad disfrutarán de una programación diversa que combina música, cultura popular, arte y fe, y que convierte a esta localidad en punto de encuentro para amantes del caballo y para quienes valoran la riqueza de las tradiciones.

Doma

La Pista Hípica Teodoro Torres acogió el sábado la exhibición de doma vaquera, donde jinetes, amazonas y caballos mostraron su compenetración, elegancia y destreza, además del esperado baile a caballo con bailarina a pie, un espectáculo que suele despertar una gran ovación entre el público.

Feria de Kilómetro 0 en Moya / La Provincia

Este domingo tendrá lugar el Concurso Territorial de Doma Clásica y Doma Adaptada, una competición oficial en la que se darán cita binomios procedentes de distintos puntos de Canarias, en pruebas que pondrán a prueba la técnica, la precisión y la armonía entre jinete y caballo. Esta cita cuenta con la participación de reconocidos especialistas del mundo ecuestre y supone una oportunidad para visibilizar el talento de deportistas con distintas capacidades gracias a la modalidad de doma adaptada. Además, por tercer año consecutivo, esta competición es puntuable en la Liga Territorial de Canarias, lo que le otorga un valor añadido dentro del panorama deportivo regional.

Santa María de Guía

En Santa María de Guía, por su parte, este sábado se celebró la misa y procesión de San Roque, compatrono de esta localidad norteña. La jornada comenzó con la Misa de Peregrinos, oficiada por el párroco José Luis Rodríguez en la ermita de San Roque, y el traslado de la imagen a la iglesia de Santa María de Guía, donde se celebró la solemne eucaristía. A su término comenzó el recorrido procesional, encabezado por el alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, la corporación municipal, y numerosos vecinos que arroparon a la talla en su regreso a la ermita bajo los compases de la Pitre Band.

Sobre la una de la tarde, el trono con la imagen de San Roque lucía ya en el frontis de su ermita donde recibió la traca de voladores, el repique de campanas y los aplausos y vítores de los fieles que le acompañaron desde el templo parroquial y a los que se fueron sumando los vecinos del barrio. El párroco aprovechó para agradecer a todos las muestras de devoción y respeto por el compatrono, animando a los presentes a vivir estas fiestas con sentido de comunidad y desde el corazón.

Los actos festivos continuaron por la tarde en este barrio guiense con castillos hinchables delante de la ermita y, por la noche, a partir de las 20.00 horas, con el XXV Encuentro de Solistas Sebastián Godoy Bolaños ‘Chanito’. Tras este espectáculo, actuaron El Último Que Cierre, Q’ Chimba y un DJ, con una pausa a medianoche para que los asistentes pudieran disfrutar de los fuegos artificiales.

Más de 300 ciclistas recorrieron la distancia entre la capital y Artenara para entregar flores a la Virgen de la Cuevita / La Provincia

Para este domingo está prevista una charla en San Roque a cargo de uno de los protagonistas de este barrio, José Luis Suárez, y se celebrará la Fiesta de la Madrina en Roque Prieto, con una paella marinera y la tradicional fiesta de la espuma (14.30 horas).

Y a partir de las 20:30 horas la cita será nuevamente en el barrio de San Roque para celebrar el fin de fiestas con la actuación del humorista Kike Pérez.

Firgas

También Firgas celebró este sábado el día grande de las fiestas de San Roque con ferias de ganado y artesanía, y el Encuentro Regional de Solistas, en el que participaron Moneiba García, Mari Carmen Encinoso, Christian Morales, Jesús Monzón, Pablo Díaz y Adrián Sánchez.

Para este domingo, esta localidad grancanaria tiene previsto el evento Firgas Gastronómica, con showcookings, degustación de elaboraciones con berros, catas de productos y catas a partir de las 12.30 horas. A las 14.00 horas, habrá una paella popular amenizada por el DJ Airam Vega.

Por otro lado, en Fontanales, Moya, se celebra este fin de semana la Feria KM.0 con una atractiva puesta en escena que cubre el cielo con paraguas de colores que, además de su función estética, alivia el calor de los visitantes.

El alcalde, Raúl Afonso, inauguró esta cita gastronómica junto a la concejala de Agricultura y Ganadería, Kevin Pérez, coordinador insular del área de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, y Ramón Redondo, director del Departamento de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

Imagen de la procesión de San Roque en Firgas / La Provincia

Cuarenta y cinco productores de quince municipios grancanarios estuvieron ayer y estarán este domingo para dar a conocer las riquezas de la isla. La Villa de Moya cuenta «con un rico sector primario y desarrollar este tipo de iniciativas es fundamental para dinamizar el comercio local y darlo a conocer», resaltó el alcalde, Raúl Afonso. El año pasado, esta cita recibió 6.000 visitantes, un récord que pretenden repetir este año, añadió.

La feria es un escaparate de promoción para los productores y productos locales de Gran Canaria, llegando a un gran número de personas y dando así valor a productos sostenibles y de calidad que no están sometidos a largos trayectos y que ayudan al desarrollo de la economía local. Los considerados productos de kilómetro cero. «Es una forma de dinamizar y dar a conocer el comercio local, además lo hacemos en un enclave único como es Fontanales. Es un gran atractivo para pasar un día en familia descubriendo las riquezas naturales de la Villa de Moya», precisó Belén Rivero.

Para facilitar el acceso a la feria la organización ha puesto a disposición de todos los visitantes un servicio de transporte desde la Fuente Luminosa que deben reservar a través de www.km0grancanaria.com con un coste de 5 euros ida y vuelta. Además, el Ayuntamiento también habilitará un servicio de transporte gratuito haciendo un circuito unidireccional con el que facilitar el aparcamiento en uno de los lados de la carretera y después acceder de forma fácil y sencilla a la feria y a sus vehículos posteriormente.

La Feria KM.0 se desarrolla gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Moya, la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria Cajasiete, Gobierno de Canarias, Volcanic Xperience, GMR Canarias y Gran Canaria Mosaico. El evento está organizado y promovido por Eclipse, Gestión de Eventos.

Paso de la procesión de San Roque por las calles de Santa María de Guía / La Provincia

Artenara

En otro lado de la isla, en Artenara, este viernes tuvo lugar la 60ª edición de la Marcha Cicloturista Subida a Artenara, organizada por la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria, que cada año acude a Artenara para visitar a su patrona, la Virgen de la Cuevita, evento que se repite desde 1964. El pelotón de este año estaba formado por 300 corredores inscritos, más los que iban por libre. La salida se inició desde la capital grancanaria para recorrer 42 kilómetros que la separa del pueblo más alto de Gran Canaria. Tras la entrega del ramo de flores a la patrona degustaron una paella.

En este mismo lugar, la Asociación de Empresarios de Artenara (Edarte) y el Ayuntamiento han organizado la Ruta Arte Sacro, un innovador itinerario sacro y religioso que busca destacar el patrimonio espiritual y poner especial énfasis en la conexión entre los antiguos lugares sagrados aborígenes y los espacios de culto cristiano. De esta manera, se señalan caminos que unen poblados prehispánicos como Artevirgo, Risco Caído (Patrimonio Mundial de la Unesco), el santuario del Risco Chapí, Cuevas de Caballero, Guardaya y los caseríos de Acusa, evidenciando una continuidad espiritual de más de cinco siglos.

La Ruta Arte Sacro desarrolla dos itinerarios diferenciados y complementarios, bajo el nombre de Ruta del Casco Municipal y Ruta de los Barrios Rurales, que abarcan la totalidad del municipio. El primero cuenta con un recorrido por 11 puntos estratégicos que incluye el Mirador de La Atalaya con su Cruz conmemorativa, el Monumento de los Ciclistas, la Iglesia de San Matías con sus excepcionales pinturas murales de José Arencibia Gil, y la venerada Ermita de la Virgen de la Cuevita, excavada en la Montaña del Toril. La segunda propuesta, la Ruta de los Barrios, plantea un itinerario por los núcleos rurales que conecta el Mirador de las Crucitas, Lugarejo con la Ermita de San Antonio de Padua, y la Ermita de la Candelaria en Acusa, donde se custodia el Cristo de Acusa del siglo XVII.