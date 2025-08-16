Fontanales se llena de color y sabor con la 31ª Feria Km.0 Gran Canaria

La Feria Km0 Gran Canaria abrió sus puertas este sábado en Fontanales (Villa de Moya) donde celebra su 31ª edición en la explanada del Colegio de Fontanales en horario de 09:00 a 14:00 horas -también mañana domingo- con una propuesta que combina gastronomía, tradición y un entorno único.

Y es que el espacio luce un espectacular techo decorado con 2.000 paraguas de colores, que aportan sombra y se han convertido en un reclamo visual para visitantes y fotógrafos. Una imagen icónica que, junto con la calidad de los productos presentes, ha convertido ya a la cita en un atractivo ineludible para vecinos y turistas.

La feria cuenta con la participación de 45 productores de 15 municipios de Gran Canaria, que han puesto a disposición del público una variada oferta de alimentos y elaboraciones de kilómetro cero, desde quesos y vinos hasta repostería artesanal y frutas de temporada.

Para facilitar el acceso, se ha habilitado un servicio de transporte directo desde la Fuente Luminosa (Las Palmas de Gran Canaria), disponible ambos días, con inscripción previa en la web www.km0grancanaria.com y un coste de 5 euros ida y vuelta. Además, el Ayuntamiento de la Villa de Moya ha dispuesto un circuito unidireccional alrededor de Fontanales con servicio gratuito de transporte interno, para que los visitantes puedan desplazarse cómodamente entre las zonas de aparcamiento y la feria.

El coordinador insular de Desarrollo Económico, Kevin Pérez, quien acudió en representación de la consejera del área, Minerva Alonso, destacó que "la Feria Km.0 Gran Canaria es una herramienta fundamental para fortalecer el sector primario, apoyar a nuestros productores y acercar a la ciudadanía la riqueza de nuestra tierra. Fontanales se convierte, durante estos días, en un escaparate vivo de lo que significa consumir local y apostar por la sostenibilidad".

La Feria Km.0 Gran Canaria es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Moya, la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria y la Cámara de Comercio Gran Canaria.

En sus 31 ediciones, esta iniciativa ha reunido a más de 360 productores de todos los municipios y ha recibido la visita de más de 300.000 personas, reafirmando su papel como motor de dinamización económica, promoción de hábitos sostenibles y apoyo a quienes preservan el paisaje de la isla.