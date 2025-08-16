La Lotería Nacional cae en Gran Canaria

Si no fuera poco con el Euromillones de este viernes, la diosa fortuna sigue su tórrido romance con Canarias y deja un primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, 16 de agosto, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente ha sido en Gran Canaria, en la administración ubicada en la calle Conde de la Vega Grande, en Castillo del Romeral, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Ahí se ha vendido el 05958 que está valorado en 600.000 euros al número, unos 60.000 euros el décimo.

Fue un premio muy repartido a lo largo y ancho de la geografía española y se ha vendido en Madrid; San Juan de Alicante; Ledesma -Salamanca-; Mijares -Ávila-; Santa Coloma de Gramenet -Barcelona-; Garganta La Olla -Cáceres-; Tolosa -Guipuzcoa-; Jaén; El Mirador y Los Dolores -Murcia-; Los Palacios y Villafranca y Carmona -Sevilla-.

Mientras el segundo premio correspondió al 03127 y valorado en 120.000 euros el número.

Se vendió en Aranda de Duero -Burgos-; Huétor Tájar, Maracena y la ciudad de Granada; Santander; Lora del Río -Sevilla-; La Ara-Riosa -Asturias-; Masquefa, Olesa de Montserrat, Badalona y Sant Boi de Llobregat -Barcelona-; San Mateo -Castellón-; Valdepeñas -Ciudad Real-; Montilla -Córdoba-; Noia -A Coruña-; Gabia Grande, Loja, Benamaurel -Granada-; Fraga -Huesca-; Almenar -Lleida-; Madrid y Ólvega -Soria-.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).