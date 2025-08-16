Malali Gutiérrez, del turismo a ser la primera mujer policía de La Vega

San Mateo marca un nuevo hito. Malali Gutiérrez de la Cruz acaba de firmar como policía de la Vega. Pero no es un contrato cualquiera. Lleva consigo que sea la primera mujer del Cuerpo de la historia del municipio. Atrás dejó su consolidada vida laboral como directiva turística, para abrirse un hueco en el mundo de la seguridad pública ciudadana.

Trabajaba como directora de un hotel y ha dejado de lado toda esa vida ligada al turismo por un deseo de mucho tiempo atrás, al que nunca renunció, ni olvidó. Para ello ha superado unas pruebas en las que se presentaron en una primera instancia unos 600 candidatos, y que se fue reduciendo con la unificación de las pruebas aprobadas en Canarias para la policía local. Y ya, en la última fase, a media docena de aspirantes a ponerse el uniforme azul.

El tesón tuvo su recompensa, superando incluso el esfuerzo extra que le ha supuesto para aprobar el tener que atender a sus padres, que requerían una gran dependencia . No en vano, esta nueva policía de 40 años admite que ha tenido que estar en pie para estudiar en ocasiones a las cuatro de la mañana para seguir el ritmo y prepararse, sin perder sus obligaciones familiares, como también profesionales.

Malali Gutiérrrez empezó a prepararse más a conciencia hace tres años. Siempre ha estado ligada al turismo aunque desde hace años en su cabeza rondaba la idea de ser policía o bombero. «Siempre quise hacer algo, no fue algo que me surgiera de repente. Mi familia procede del mundo de la hostelería, y no me atrevía a decirlo, y por eso seguí los estudios».

La opción de ser policía nacional o guardia civil la había descartado en estos años, porque suponía irse fuera a terminar la preparación en la academia si superaba las pruebas iniciales, cuando era el momento en su vida de mimar a sus padres por su delicado estado de salud.

Y él en Santa Brígida

La familia, natural de Santa Brígida, le condujo esa carrera laboral ligada al mundo turístico, del que para nada se arrepiente de haber formado parte, haciendo mención también a a su dedicación complementaria a la agricultura. El resultado es que ahora ocupaba un cargo directivo en un hotel y villas. Pero fue saber la noticia de ser una de las dos elegidas y seguir para adelante con su sueño de ser policía. Y no cualquiera, ya que puede lucir con orgullo que es la primera de la historia de San Mateo.

Malali admite que las pruebas físicas le resultaron en gran medida asequibles de superar, porque siempre ha practicado las acrobacia, y no le requirió una preparación especial.

La nueva agente se presentó a otras pruebas para policía. Aunque no fuese todo lo preparaba que debía, sabía que le iban a servir par recoger la suficiente experiencia. Hasta que le San Mateo ha superado todos los pasos, pese a que solo había dos plazas disponibles.

Y la alegría del aprobado le desbordó. Cuando se vio dentro, aunque siempre existe la posibilidad de algún error o impugnación, lo primero que hizo fue avisar a la familia, e irse a Santa Brígida donde está trabajando en ese momento, también como policía local, su marido Juan, para darle la sorpresa.

San Mateo cuenta ahora con siete policías en activo, pendientes de dos jubilaciones que llegarán pronto. Y Malali Gutiérrez es la única mujer, aunque eso no importa cuando está en el ejercicio de a profesión. «Mis compañeros no le han dado importancia a eso de ser mujer, y yo no me he sentido nada incómoda», resalta esta nueva agente, que disfruta ahora de una profesión que siempre deseó y que se ha hecho realidad.

La nueva policía abre un camino en un pueblo, del que se siente muy cercano.