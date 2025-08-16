Muere Juan Serrano Moreno, tallista del Camarín de la Virgen y Medalla de Oro Santa María de Guía

El Ayuntamiento de Guía lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Serrano Moreno, el tallista del Camarín de la Virgen y Medalla de Oro de la Ciudad en 2001. Recibió también un homenaje y reconocimiento público, como Artesano de la Madera, en el marco de las Fiestas Patronales de La Virgen en el año 2021.

El alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, en nombre de la Corporación municipal, ha transmitido sus condolencias y apoyo a la familia, amistades y allegados tras confirmarse su fallecimiento, expresando su pesar “por la pérdida de un gran artista, de una persona que contribuyó con su talento, como virtuoso de la talla, a enriquecer una parte de nuestro patrimonio artístico, el precioso Camarín de nuestra Virgen, donde llevó a cabo una obra única y extraordinaria, dejando un legado por el que formará parte de la historia de nuestro municipio para siempre”.

El alcalde guiense recordó, además, su faceta como luchador destacado del histórico Club de Lucha Ramón Jiménez, donde fue uno de los puntales más sobresalientes, además de maestro y divulgador del deporte vernáculo. “Pero ante todo le respetamos y honramos su memoria, por su grandeza humana, por su humildad, por los valores que representa y que nos representa como pueblo”, subrayó Gonçalves Ferreira.

Su capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio de San Miguel, en la sala 109. Será incinerado esta madrugada.