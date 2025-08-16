Entre olas y sabores: el rincón canario que enamora en Maspalomas

El sol de la tarde acaricia la costa, tiñendo de oro el agua tranquila que se extiende más allá de Playa del Águila. Allí, casi como un tesoro escondido en primera línea de mar, se alza una terraza que parece suspendida sobre las olas.

El sonido del Atlántico acompaña cada plato, convirtiendo cada bocado en un viaje sensorial que mezcla tradición, frescura y paisaje.

El creador de contenidos Abiam Paz (@abiamtok) lo resume en un suspiro: “No hay nada mejor que comer con estas vistas, acompáñame que te lo enseño”.

Y así, comienza su recorrido por uno de los locales más recomendados del sur de Gran Canaria: el Rincón Canario, un restaurante con más de 30 años de historia, donde el pescado fresco y la cocina isleña se sirven en un enclave privilegiado.

Un lugar donde la vista abre el apetito

La terraza del Rincón Canario es mucho más que un espacio para comer, es una atalaya sobre el mar. Situada en el Edificio del Águila, en Maspalomas, su ubicación convierte cualquier comida en un momento para recordar.

El olor a salitre se mezcla con el aroma de la cocina, y la brisa marina refresca el ambiente incluso en los días más calurosos.

“Su terraza es una verdadera joya”, comenta Abiam mientras toma asiento. La carta comienza a desplegarse sobre la mesa: recetas tradicionales, producto local y una promesa cumplida desde hace más de tres décadas servir lo mejor del mar y de la tierra canaria sin artificios, solo con la esencia que da la cercanía al producto y al lugar.

De la ensaladilla de pulpo a los resos de calamar

El viaje culinario arranca con una ensaladilla de pulpo y gambas que, a juzgar por la reacción del creador, es todo un acierto. “Buenísimo”, dice, mientras señala el siguiente plato: un salteado de gambas, champiñones y calabacín, fresco y jugoso.

Pero el momento de nostalgia llega con unos longorones que, según Abiam, hacía tiempo que no probaba con tanta calidad: “Estos estaban de diez”.

La sorpresa mayor, sin embargo, se presenta en forma de resos de calamar con crema de vinagre balsámico y tomate, una combinación que conquista por su textura y sabor. “Pídelos, porque me dejaron loco”, recomienda sin dudar.

El dulce final frente al mar

Como toda experiencia gastronómica que se precie, la despedida llega con postres caseros: un mousse de chocolate y un flan que cierran el menú con la misma sencillez deliciosa que lo abrió.

En la carta también se encuentran arroces, carnes, pastas y una amplia selección de vinos, cervezas y sangrías para acompañar la comida. Y, por supuesto, pescados frescos que se adaptan a la temporada y a la pesca del día.

Más que un restaurante

El Rincón Canario abre sus puertas de lunes a domingo excepto los miércoles de 13:00 a 22:30 horas. Su propuesta no solo enamora a quienes buscan una comida de calidad, sino también a quienes desean reconectar con la esencia de la gastronomía canaria frente al Atlántico.

“Este restaurante es recomendadísimo”, sentencia Abiam. Y, mientras la luz del atardecer se apaga sobre Playa del Águila, queda claro que hay lugares donde el tiempo se detiene para dejar que el mar y la cocina hablen por sí solos.