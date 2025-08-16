Este es el rincón secreto de The Grefg en Gran Canaria

El conocido streamer The Grefg, una de las figuras más influyentes del panorama digital en español, está recorriendo el archipiélago canario este verano. Tras pasar por Tenerife y Fuerteventura, su última parada ha sido en Gran Canaria, donde ha revelado cuál es su lugar favorito en la isla: el Charco de las Palomas, una encantadora piscina natural situada en el municipio de Arucas, al norte de la isla.

El influencer ha compartido imágenes y vídeos en sus redes sociales disfrutando de este rincón costero, lo que ha generado un notable impacto entre sus millones de seguidores, muchos de los cuales se han interesado por conocer más sobre este enclave natural poco masificado.

David Cánovas, más conocido como The Grefg, ha aprovechado el verano para hacer un recorrido por las Islas Canarias, un destino cada vez más presente en la agenda de influencers y creadores de contenido. Su viaje comenzó en Tenerife, continuó por las playas de Fuerteventura, y ha culminado en Gran Canaria, donde ha encontrado en el norte un ambiente más tranquilo y natural.

Ha sido precisamente allí, en el litoral del municipio de Arucas, donde el streamer ha hecho una parada destacada. En su perfil de Instagram, con más de 7 millones de seguidores, ha compartido un vídeo refrescante desde el Charco de las Palomas, una de las joyas naturales del norte grancanario.

The Grefg disfrutando de un baño en el lugar / La Provincia

Charco de las Palomas: un rincón natural con encanto

Este espacio natural se encuentra en El Puertillo, una zona costera de Arucas, y es una de las piscinas naturales más valoradas por quienes buscan un baño en aguas limpias, con vistas al Atlántico y sin grandes aglomeraciones. Sus formaciones rocosas protegen el charco de las olas, creando un entorno seguro para nadar y relajarse, especialmente en días de mar tranquilo.

Aunque no es tan conocido como otras zonas costeras de la isla, el Charco de las Palomas es muy apreciado por los residentes y quienes conocen bien el norte de Gran Canaria. Es un lugar ideal para desconectar, disfrutar del paisaje y tomar un baño en plena naturaleza.

La publicación de The Grefg no ha pasado desapercibida. Su visita ha contribuido a dar visibilidad a este espacio natural que, hasta ahora, había permanecido más al margen de las rutas turísticas convencionales. Este fenómeno no es nuevo: el turismo influenciado por redes sociales crece año tras año, y los lugares elegidos por figuras públicas acaban atrayendo a nuevos visitantes.

Charco de Las Palomas / La Provincia

Municipios como Arucas, que tradicionalmente han apostado por un turismo más sostenible y cultural, se ven beneficiados por este tipo de promoción orgánica. Sin necesidad de campañas institucionales, un simple vídeo de un influencer puede poner en valor un lugar y generar un interés inmediato en plataformas como Instagram, TikTok o YouTube.

Ubicado en el entorno de El Puertillo, el Charco de las Palomas está a escasos minutos en coche del centro de Arucas y a unos 20 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria. El acceso es sencillo y el entorno cuenta con zonas de aparcamiento, aunque se recomienda acudir temprano para disfrutar de mayor tranquilidad.

Es fundamental respetar el entorno natural: evitar dejar residuos, no acceder si el mar está agitado y seguir las recomendaciones locales para un uso responsable. Las autoridades locales, como el Ayuntamiento de Arucas y el Cabildo de Gran Canaria, promueven la conservación de estos espacios y su aprovechamiento sostenible.