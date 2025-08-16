«El sur de Gran Canaria se ha convertido en mi segundo hogar»

Theo Gerlach, propietario del grupo hotelero Seaside Collection y pionero de la actividad turística en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, muestra en esta entrevista el agradecimiento por ser reconocido como Hijo Adoptivo y recuerda que desde su primera visita a la isla ya se enamoró de Maspalomas y del sur de Gran Canaria.

¿Qué significa para usted ser nombrado por el Ayuntamiento como Hijo Adoptivo de San Bartolomé de Tirajana?

Es un gran honor recibir este galardón porque el sur de Gran Canaria se ha convertido en un segundo hogar para mí y el lugar donde he construido mi negocio. Estoy muy agradecido por este reconocimiento

¿Cuándo y por qué decidió venir al sur de Gran Canaria?

La primera vez que vine fue a finales de la década de 1960 o principios de la de 1970 porque mi mujer había oído hablar de Canarias, especialmente del sur de Gran Canaria, como un nuevo y hermoso destino turístico con bellos paisajes, un clima único y muchas oportunidades. Y después de una primera visita, me enamoré de la isla y decidí que quería empezar a crear algo en el sur de Gran Canaria.

«Era todo muy virgen, con caminos de arena y señores mayores con sombrero negro sentados fuera»

¿Cómo recuerda sus primeras visiones de Maspalomas?

Recuerdo que todo era muy virgen, con caminos de arena, accesos difíciles y los señores mayores con sombrero negro sentados fuera de sus casas. En aquella época era todo un reto iniciar un proyecto turístico en el sur.

¿Fue fácil o complicado emprender sus proyectos turísticos en la isla?

Por un lado fue fácil porque me sentí muy bien acogido desde el principio por la gente, y había muchas oportunidades; pero por otro lado difícil al mismo tiempo porque era sólo el principio del turismo, y no había una cadena de suministro de bienes sofisticada, ni mucho personal formado en el sector de la hostelería, así que tuve que formarlo. Fue todo un reto para aquellos años, pero logramos organizar un buen equipo para ir desarrollando un turismo que en aquella época era muy exclusivo. Es difícil hacerse una idea hoy en día de cómo fue comenzar los proyectos turísticos.

Usted siempre ha optado por la excelencia de sus establecimientos hoteleros en Gran Canaria. ¿Por qué? ¿Es ese el camino correcto para un destino competitivo o también cabe el turismo low cost?

Siempre quise ofrecer a mis huéspedes lo que yo hubiera querido esperar y experimentar en mis propias vacaciones, así que quería ofrecer el mejor servicio y la mejor comida posibles. Quería estar orgulloso de lo que ofrecía a mis huéspedes, por lo que quería un alto nivel para ellos. También teníamos huéspedes muy exigentes, como Soraya, Mario Adorf, Steffi Graff, Franz Beckenbauer y muchos otros, a los que teníamos que atender. Creo que tanto el turismo de lujo como el de bajo coste son importantes para que un destino atraiga a una buena mezcla de turistas, pero también pienso que en estos momentos la isla de Gran Canaria está atendiendo más al turismo de bajo coste y se está negando a atraer al turismo de lujo, que es el que gasta mucho más dinero en la isla y, por lo tanto, genera más empleo.

¿Qué propone?

Es necesario cuidar a todos los turistas. La situación de la playa es el mejor ejemplo. Un turista de alto nivel quiere una playa con bonitas tumbonas y catering de alto nivel. Por ejemplo, un buen chiringuito como los que tienen en las Baleares y Marbella, o en los destinos similares de países como Francia e Italia. Esto es compatible con una playa con otras zonas de hamacas más baratas al lado para atender a los lugareños o turistas de menor coste. Esta mezcla funciona muy bien en otros lugares como Saint Tropez, Marbella e Ibiza y hace que el destino sea atractivo para todo tipo de turistas. Sin embargo en Maspalomas no lo tenemos.

En los últimos años se ha empezado a cuestionar el modelo turístico de Canarias, por la masificación y el daño medioambiental, y se pide echar el freno. ¿Cree que esta especie de turismofobia es una cuestión pasajera por la falta de vivienda o teme que vaya en aumento?

Creo que todos tenemos el deber de defender y cuidar el sector turístico, que nos ha llevado a un importante crecimiento en los últimos 30 años. Es un sector de especial importancia para las Islas Canarias y ha contribuido a aumentar el nivel de vida y empleo de la población canaria. No podemos olvidarlo. Esto no quita que hay que plantearse mejorar el modelo actual, para que Canarias continúe siendo una referencia en turismo para los próximos años. Para eso es muy importante que no solo seamos los hoteleros quienes busquemos soluciones para los principales problemas, como puede ser el de la vivienda de los empleados, como estamos haciendo en el grupo Seaside, sino que todas las administraciones públicas se impliquen de verdad para ayudar a asegurar que los trabajadores pueden acceder a una vivienda digna y asequible en precio. Hay que buscar soluciones a corto y largo plazo que ayuden a solucionar los problemas actuales.

¿Qué proyectos de futuro tiene el Grupo Seaside en el Archipiélago canario?

Queremos continuar con nuestras iniciativas de turismo de alta calidad en el sur de la isla de Gran Canaria. Tenemos dos importantes proyectos, ubicados en la zona de Pasito Blanco, para nuevos hoteles con alto nivel de excelencia, porque creemos que ese turismo de calidad deja mayores beneficios a la sociedad canaria. Además, queremos continuar con las reformas de los hoteles actuales para seguir mejorando en lo que ofrecemos a nuestros visitantes. Sin duda, queremos seguir apostando por el sector turístico en Canarias.