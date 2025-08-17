Los buenos arroces de Veiga

El nombre del restaurante, Humus, en Vecindario, puede llevar a engaño porque su especialidad son los arroces, paellas y los mariscos frescos. Desde el momento en el que Joaquín Veiga hizo suyo el local sabía que lo importante sería la buena cocina y un servicio de sala a la altura. El nombre sería algo secundario. De hecho, el local se ha ganado hace años el respeto de una clientela que se reparte por toda la Isla con el nombre del local en los oídos y el sabor de sus arroces en el paladar.

Veiga estudió Hostelería en su tierra natal, Galicia, y antes de cumplir 18 años ya se curtía en fogones de locales de restauración de las Rías Baixas. «Era cocina de mar, con toda la riqueza y tradición que tiene esa zona», señala. Pero sus primeras experiencias en la cocina siempre fue las que le aportaron su abuela y sus padres.

Bien joven aún, decidió continuar su trayectoria como chef en Gran Canaria. De eso hace ya más de cuatro décadas.

Con una larga trayectoria y reputación adquirida llegó al Humus hace 17 años para hacerlo su proyecto personal Era la época de la crisis de 2008. Con todo en contra, logró reflotar el local con su forma de manejar el arroz y lo logró a base de mucho trabajo, esfuerzo, productos de calidad y buenos ingredientes. Después de más de tres lustros al frente del Humus, con su mujer Araceli Viñoly .

«Desde el principio decidimos marcarnos una línea. A mí se daban bien la arrocería con marisco, carnes, pescados, y como ya conocía el tema del mar pues nos decidimos por ello, y aún continuamos fieles a la idea originaria».

La carta del Humos ofrece para los entrantes fríos, espárragos blancos premium (a la vinagreta), salpicón de langostinos y pulpo, atún en escabeche palmero, ensalada canaria, ensalada mixta de trocadero, ensalada de cogollos y ventresca de atún, rollitos de salmón con espárragos y aguacate u carpaccio de solomillo de buey. En entrantes calientes, morcilla de Burgos, chistorra de la Rioja al grill, salteado especial del chef, wok de verduras y soja al guarapo, salteado de alcachofas y gambas, chipirones a la plancha, pulpo a la gallega, pulpo frito al cilantro, huevos estrellados o gambas al ajillo, entre otros.

De cuchara ofrece sopa de pollo, potaje canario del día, crema de mariscos con gambas y sopa de pescados y mariscos. También tiene un apartado de pastas, con lassaña de carne de ternera o vegetal, espagettis al chef, a la marinera, al ajillo con almejas o con bogavante (mínimo 2 personas).

En pescados, calamares saharianos fritos, pescado del día, lomo de bacalao al pil pil, lomo de cherne especial en salsa verde, con almejas y langostinos; lomo de cherne al grill, lomo de merluza al gusto, y también para dos personas mínimo, caldereta de pescado y marisco o parrillada de pescado y marisco. Los arroces y paellas tienen una amplia oferta. Los arroces, meloso marinero, negro, campestre, vegetal, ibérico con boletus y setas, caldoso marinero, caldoso con bogavante, caldoso con carabineros y almejas, banda marinero ciego o a banda de bogabante. También tiene risotto de setas de temporada o de ibérico con langostinos, fideuá mixta de Gandía o negra, fideos rossos y paellas mixta, marinera o de mariscos y setas.

Como buena cocina salida de Galicia, los platos de mariscos se reparten entre gamba roja del Mediterráneo, ostras de Arcade, langostinos al grill, gambas de Huelva a la plancha, mejillones al vapor o a la marinera, almejas gordas al Albariño, bogavante a la plancha y mariscada especial.

Las carnes también tienen su protagonismo en el Humus. Chuletón o lomo de wagyu, chuletón de vaca gallega al grill, vueltas de solomillo al gusto o especial, chuleta lechal, entrecot de black angus, paletilla de cordero asada, lomo alto de vaca madurado o chautebriand para dos personas.

Los postres, para el broche final, helado de yogur con guarapo, flan casero, mousse de chocolate, sorbete de limón, tarta de cuajada con guarapo, de queso y arándanos y de Santiago.

Tras toda esta importante oferta gastronómica, seguro que en la visita al Humus también anteponga la buena cocina al nombre.