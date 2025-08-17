Canarias se prepara para un lunes sofocante: hasta 36 grados, calima y viento muy fuerte en varias islas

Gran Canaria será el punto más afectado, con temperaturas extremas en medianías y la cuenca de Tejeda, mientras que en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro los termómetros podrían llegar a los 34 ºC

Neblina baja en Agaete (16/08/25)

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El calor regresa con fuerza a Canarias. Este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por las altas temperaturas, la calima y rachas de viento muy fuertes, especialmente en las islas de mayor relieve.

La situación más complicada se espera en Gran Canaria, donde los termómetros podrían alcanzar los 36 grados en las medianías del sureste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda, con mínimas que no bajarán de los 25 ºC en algunas zonas interiores. En el resto del archipiélago, el calor también será intenso, con máximas cercanas a los 34 ºC en medianías del sur y oeste de Tenerife, La PalmaLa Gomera y El Hierro.

El archipiélago amanecerá poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos en el norte de las islas, mientras que la calima en altura afectará a medianías y zonas altas, reduciendo la visibilidad y acentuando la sensación térmica de bochorno.

El viento del nordeste soplará con intensidad durante todo el día. La Aemet advierte de rachas muy fuertes en Gran Canaria y La Gomera, que también podrían darse en Lanzarote, Fuerteventura y en zonas expuestas de Tenerife, como la vertiente sur de Anaga. Estas condiciones harán que la sensación de inestabilidad sea mayor, tanto en tierra como en el mar.

En aguas canarias predominará el viento del norte y nordeste con fuerza 5 o 6, localmente 7 mar adentro, lo que generará marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.

La previsión isla por isla

  • Lanzarote: despejado, con calima y hasta 32 ºC en el sureste. Viento fuerte en el interior sur, con rachas intensas por la tarde.
  • Fuerteventura: jornada soleada, con hasta 34 ºC en el interior sur. Rachas muy fuertes en Jandía durante la tarde.
  • Gran Canaria: hasta 36 ºC en medianías del sur y cuenca de Tejeda. Viento muy fuerte en medianías y extremos de la isla.
  • Tenerife: despejado, salvo nubes bajas en el nordeste. Hasta 34 ºC en medianías del sur y oeste. Rachas intensas en Anaga y el noroeste.
  • La Gomera: despejado salvo nubes en el norte. Hasta 34 ºC en medianías del sur. Viento fuerte con ráfagas muy intensas.
  • La Palma: despejado salvo en el nordeste. Posibles 34 ºC en El Paso. Rachas de viento fuerte en el sureste y noroeste.
  • El Hierro: jornada soleada con calima. Hasta 34 ºC en medianías. Viento intenso en el sureste y oeste.

