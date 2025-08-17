Canarias se prepara para un lunes sofocante: hasta 36 grados, calima y viento muy fuerte en varias islas

El calor regresa con fuerza a Canarias. Este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por las altas temperaturas, la calima y rachas de viento muy fuertes, especialmente en las islas de mayor relieve.

La situación más complicada se espera en Gran Canaria, donde los termómetros podrían alcanzar los 36 grados en las medianías del sureste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda, con mínimas que no bajarán de los 25 ºC en algunas zonas interiores. En el resto del archipiélago, el calor también será intenso, con máximas cercanas a los 34 ºC en medianías del sur y oeste de Tenerife, La PalmaLa Gomera y El Hierro.

El archipiélago amanecerá poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos en el norte de las islas, mientras que la calima en altura afectará a medianías y zonas altas, reduciendo la visibilidad y acentuando la sensación térmica de bochorno.

El viento del nordeste soplará con intensidad durante todo el día. La Aemet advierte de rachas muy fuertes en Gran Canaria y La Gomera, que también podrían darse en Lanzarote, Fuerteventura y en zonas expuestas de Tenerife, como la vertiente sur de Anaga. Estas condiciones harán que la sensación de inestabilidad sea mayor, tanto en tierra como en el mar.

En aguas canarias predominará el viento del norte y nordeste con fuerza 5 o 6, localmente 7 mar adentro, lo que generará marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.

La previsión isla por isla