Comienzan los sondeos geotécnicos para la construcción del edificio de aparcamientos en la cancha del antiguo IES Saulo Torón
El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Urbanismo, que dirige Heriberto Reyes, informa que a partir de este lunes comenzarán trabajos para realizar sondeos geotécnicos en el aparcamiento que ocupa la antigua cancha del IES Saulo Torón.
Estos trabajos afectarán mínimamente al uso del aparcamiento actual, que seguirá abierto para uso público.
De esta manera el Ayuntamiento completa los estudios para sacar a licitación la construcción de dos plantas de aparcamiento en esta cancha, cuya cubierta contará con espacios libres y una cancha deportiva para uso municipal. Todo ello con una financiación de 2,5 millones de euros procedentes del Cabildo de Gran Canaria a través del Plan Adicional de Inversiones para los Municipios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- Esto es lo que ocurrirá este fin de semana cuando Gran Canaria se llene de música, paella y espuma
- Así se vio la tormenta de calima y truenos en Canarias desde el espacio
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Una tormenta baña al sur de Gran Canaria en una jornada de intensa calima
- El calor extremo vuelve a Canarias: temperaturas de hasta 36 ºC en Gran Canaria y calima en las islas
- Entre olas y sabores: el rincón canario que enamora en Maspalomas
- Conducción temeraria en la GC-1: un BMW blanco circula con el parachoques colgando en el sur de Gran Canaria