Comienzan los sondeos geotécnicos para la construcción del edificio de aparcamientos en la cancha del antiguo IES Saulo Torón

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Urbanismo, que dirige Heriberto Reyes, informa que a partir de este lunes comenzarán trabajos para realizar sondeos geotécnicos en el aparcamiento que ocupa la antigua cancha del IES Saulo Torón.

Estos trabajos afectarán mínimamente al uso del aparcamiento actual, que seguirá abierto para uso público.

De esta manera el Ayuntamiento completa los estudios para sacar a licitación la construcción de dos plantas de aparcamiento en esta cancha, cuya cubierta contará con espacios libres y una cancha deportiva para uso municipal. Todo ello con una financiación de 2,5 millones de euros procedentes del Cabildo de Gran Canaria a través del Plan Adicional de Inversiones para los Municipios.