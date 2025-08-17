Así es el desayuno que se ha vuelto irresistible en el sur de Gran Canaria
Hay un rincón que convierte la primera comida del día en una experiencia digna de recordar
El sur de Gran Canaria despierta distinto. El mar brilla antes de las diez, las calles se llenan de un murmullo de acentos viajeros y las terrazas reciben al día con tazas humeantes y platos que parecen sacados de una postal gastronómica.
En una de esas mesas, el equipo de @descubreconc se deja llevar por un ritual que mezcla sol, sabor y una buena dosis de antojo.“Hoy vinimos a disfrutar de un desayuno al sol en esta terraza tan bonita en el sur de Gran Canaria. Acompáñanos al Restaurante Palmira”, cuentan entre bocado y bocado.
Huevos, café y tentaciones
El inicio es contundente: huevos benedictinos. “Te recomendamos sin duda los de ibérico y aguacate”, afirman, mientras la yema se mezcla con la salsa holandesa y el pan crujiente.
La carta ofrece también la versión con bacon, igual de seductora. Y si lo que buscas es energía extra, el desayuno americano llega con todo lo necesario para aguantar hasta la hora del almuerzo: huevos, tostadas, acompañamientos y ese toque casero que lo hace memorable.
El café, aromático y servido sin prisas, comparte protagonismo con un zumo natural que refresca y prepara el paladar para lo que viene.
Un postre que sabe a casa
En Palmira no existe eso de “demasiado pronto para el postre”. El equipo lo deja claro:“Estas tortitas de polvito uruguayo son el sueño de cualquier canario”.
Esponjosas, dulces y con ese sabor a tradición que conquista sin remedio, se convierten en el plato más fotografiado de la mesa. Y para quienes buscan un equilibrio, el yogur con frutas y muesli es la opción fresca y ligera que no renuncia al placer.
Una terraza para quedarse
El Restaurante Palmira no es solo un lugar para comer: es una invitación a quedarse. La terraza, bañada por el sol de Maspalomas, está decorada con un gusto que combina lo mediterráneo y lo tropical, creando un ambiente perfecto para las mañanas sin prisa.
Con precios que rondan entre los 10 y 15 euros por persona, la experiencia se mueve entre lo asequible y lo exquisito:
- Huevos benedictinos de ibérico y aguacate: 8,50 euros.
- Huevos benedictinos de bacon: 7,50 euros.
- Desayuno americano: 10 euros.
- Tortitas de polvito uruguayo: 9 euros.
- Yogur con frutas y muesli: 7,50 euros.
¿Dónde y cuándo?
Ubicado en la Avenida de Italia, 35100, Maspalomas, Palmira abre todos los días, desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:30 de la madrugada. Las reservas se pueden hacer al 623 426 291, aunque muchos prefieren llegar temprano y dejar que el sol les elija la mesa.
