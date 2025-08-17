La agonía de Gaza desde Gran Canaria: "Mi tío, mi sobrina, primos sin piernas y amputados; están todos muriendo de hambre"

Ibtisam Mezher señala en su móvil las imágenes de varias personas escrutando una montaña de escombros. "Esta es la casa de mi tío y su familia", explica sin perder de vista la foto. Día tras día, observa la destrucción y las muertes en Gaza a través de los vídeos y mensajes que le llegan de sus familiares y allegados que aún continúan con vida, lamentando la muerte de decenas de ellos. Aunque lleva años residiendo en Maspalomas, Gran Canaria, tanto ella como su marido, Mansur Muti Hernández, han pasado los últimos 22 meses con los ojos pegados a las noticias, temiendo lo peor sobre el devenir de Palestina.

Escombros de la casa del tío de Ibtisam / Cedida

"Cuando empezó esta masacre, nos podíamos despertar tres o cuatro veces en la noche, poníamos la televisión, nos informábamos a través de YouTube... hemos estado hiperconectados", asegura Mansur, lo cual se les ha llegado a hacer "insoportable". Pero lejos de insensibilizarse, o de querer alejar sus pensamientos del dolor, toda su realidad sigue impregnada de Palestina.

Desde el campamento de refugiados

Ibtisam es hija del desplazamiento. Su familia, originaria de Jaffa, pertenece a la comunidad palestina que fue expulsada de sus territorios por el expansionismo sionista en 1948, cuando Israel ocupó dicha región. Ella comenzó sus estudios en una de las escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y posteriormente se licenció en dirección de empresas. Antes de asentarse en Gran Canaria, fue directora del centro de mujeres de Balata, el campamento de refugiados más poblado de Cisjordania.

Conoció a su marido Mansur, quien fue presidente del Club Hispano Árabe, cuando trabajaron juntos en varios proyectos de cooperación. De madre grancanaria y padre palestino, ha mantenido a lo largo de su vida el vínculo con ambas tierras. Hoy en día, Ibtisam y Mansur dirigen juntos una ferretería, donde no han dejado de condenar el genocidio sintiéndose rodeados de un "apoyo incondicional" por parte de una comunidad canaria "muy activa".

Ibtisam Mezher y Mansur Muti Hernández charlan en su casa / N. B. V.

En su negocio colocaron una hucha para recaudar dinero y enviarlo a uno de los tíos de Ibtisam en Gaza. Gracias a esa iniciativa consiguieron reunir 520 euros en tres semanas, que sin duda sirvieron de cierta ayuda, pero lamentan que los precios están disparados en la Franja. "El saco de harina está en 500 dólares", calcula Mansur, a lo que añade Ibtisam: "Están todos los días muriendo de hambre".

La muerte de más de 40 familias y allegados

A pesar de que ha habido periodos en que se han cortado las comunicaciones, mantienen el contacto con la familia de Ibtisam, quien hace un recuento de las personas que todavía le quedan allí. "Entre mi tío, mi sobrina, mi primo...", comienza a enumerar, mencionando también a "primos sin piernas y amputados" y una prima que "lleva tres días sin dormir" y que hace poco le dijo que "prefiere morirse en vez de estar así". Su marido le recuerda que también tenía a su tía, pero ella rememora: "Mi tía ya está muerta". Entre familiares y allegados, ya ha perdido entre cuarenta y cincuenta personas.

Otra parte de su familia se encuentra en Cisjordania, donde la situación no es comparable con el panorama en Gaza, pero tampoco les resulta esperanzadora. Ambos han estado allí en distintas ocasiones, y aseguran que es un territorio que "nunca ha tenido autonomía". Así lo explica Mansur: "Las fronteras son controladas, el que entra y el que sale. Han puesto puertas de hierro en los pueblos y las ciudades que abren y cierran a su antojo, con lo cual hay una política de asfixia con el agua, el trabajo y el movimiento. El objetivo es expulsar de toda Palestina, no solo de Gaza, pero está claro que Gaza es la más sufrida. Esto no es nada nuevo, viene desde hace más de 77 años. Con las lágrimas del pueblo palestino se podría hacer el mayor de los océanos".

Ibtisam Mezher junto a Mansur Muti Hernández con un mapa de la Palestina histórica a sus espaldas / N. B. V.

20 años sin poder entrar en Jerusalén

A pesar de tener pasaporte español, asegura que lo han retenido en la frontera en distintas ocasiones durante más de seis horas "por el simple hecho de tener nombre árabe". En el caso de Ibtisam, estuvo 20 años pidiendo permiso para entrar en Jerusalén, pero siempre se lo denegaban: toda su familia está catalogada como terrorista en Israel porque algunos de sus miembros son militares o policías. De hecho, uno de sus hermanos murió durante la Segunda Intifada cuando estalló una bomba que habían colocado en su coche.

Mansur insiste en que todo el pueblo palestino lleva décadas resistiendo a la ocupación. "Vamos a suponer por un momento que se levanta el norte de África y dice 'oiga, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote para nosotros y el resto para España'. Yo como grancanario, y no yo, cualquiera de nosotros, vamos a morder a quien sea. El sufrimiento de Gaza es algo inadmisible en el siglo en el que estamos; incluso en el siglo XX era inconcebible", reflexiona.

Mantener viva la tradición palestina

Mientras hablan, Ibtisam sirve unos vasos de un aromático té de hierbas con una tetera de metal. En árabe, su nombre significa sonrisa; la misma que luce en su rostro cuando mantiene vivas las tradiciones palestinas con orgullo.

Lleva puesto un thub, traje típico de Palestina reservado para las ocasiones especiales. Sobre la tela de color blanco, destaca un bordado de hilos rojos que fue elaborado por sus amigas con motivo de su boda. También cocina falafel casero, que prepara con salsas y verduras para introducir dentro de un pan árabe.