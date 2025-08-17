La fortuna ha dejado más de dos millones de euros en Canarias

La mitología griega etiquetó a Canarias como las Islas Afortunadas o de los Bienaventurados, en alusión a que la leyenda localizaba al Archipiélago en un lugar donde todo crecía por actuación de la propia naturaleza.

Cuponazo de la ONCE, Lotería Nacional, Bonoloto, Euromillones y La Primtiva. Estos han sido los cinco sorteos que han dejado en las islas un total de 2.226.324,03 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

ONCE: medio millón en Tenerife y otro medio millón en Lanzarote

Cupón Extra de Verano de la ONCE

En La Orotava (Tenerife) se vendieron 10 cupones premiados, que sumaron 400.000 euros.

En Arrecife (Lanzarote) también se validaron otros 10 cupones con idéntico premio, sumando allí la misma cantidad.

Con ello, Canarias se colocó entre las comunidades más beneficiadas del país por este sorteo extraordinario de verano de la ONCE.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto del martes 12 de agosto dejó también alegrías en Las Palmas de Gran Canaria, donde se validaron dos boletos de segunda categoría (5 aciertos + complementario) en:

El Centro Comercial Las Arenas

La administración de la calle Virgen de Lourdes, 4, en el barrio de Las Rehoyas

Cada uno de los premiados se lleva 52.168,53 euros, aunque tras descontar el 20% correspondiente a Hacienda, recibirán alrededor de 49.734,82 euros netos.

La Primitiva

La fortuna continuó en Gran Canaria con el sorteo de La Primitiva, que repartió un segundo premio (5 aciertos + complementario) en la administración del CC La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria. El afortunado percibirá 40.692,78 euros.

En este sorteo no se registraron boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), lo que incrementa el bote acumulado para el próximo sorteo.

Lotería Nacional

La Lotería Nacional del sábado 16 de agosto también dejó premio en Canarias. El número 05958, vendido en la administración de la calle Conde de la Vega Grande, en Castillo del Romeral (San Bartolomé de Tirajana), resultó premiado con 600.000 euros al número, es decir, 60.000 euros por décimo.

En el sorteo del jueves, el primer premio recayó en el número 25044, valorado en 300.000 euros al número (30.000 por décimo), y fue vendido en la administración de la calle Pintor Pepe Dámaso, en Lomo Los Frailes (Las Palmas de Gran Canaria).

El segundo premio, correspondiente al número 42795 (60.000 euros al número), se vendió en la calle Tajaraste, en Arrecife (Lanzarote). Además, parte del primer premio viajó a Santa Cruz de Tenerife, concretamente al Mercado Nuestra Señora de África, donde también se repartieron décimos premiados.