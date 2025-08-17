Helio de Equumas y Aridane Alonso brillan en la 29 edición del Gran Día del Caballo en Pino Santo Alto

Con el cuello arqueado hacia el pecho, Helio de Equumas avanzaba con paso firme y armonioso sobre la arena de la pista hípica Teodoro Torres, en Santa Brígida, ganando el aplauso del público. Este hispano árabe, junto a su jinete Aridane Alonso Santana, ejecutaban los ejercicios como si fueran una sola entidad durante las pruebas de la Competición Territorial de Doma, puntuable para la Liga Territorial de Canarias.

La 29ª edición del Gran Día del Caballo se celebró este domingo en el barrio de Pino Santo Alto en el marco de las fiestas en honor a la Virgen de la Salud, que cada año congrega a jinetes, amazonas y aficionados, y especialistas del mundo del caballo, en una edición en la que participaron 13 caballos distribuidos en cinco categorías.

Aridane Alonso y Helio de Equumas durante su participación en el campeonato celebrado en Pino Santo. / La Provincia

Alonso Santana con Helio de Equumas, que compitieron en la categoría San Jorge, lograron una destacada puntuación de 65,882, en una competición de precisión coreográfica. En la grada se encontraba el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, el consejero delegado de la Sociedad Municipal de Deportes, Carlos Carrión, la concejal de Desarrollo Rural, Carmen Juez, y el edil Martín Sosa.

Elegancia

La presidenta de la Federación Canaria de Hípica, Noemí Carreras Herranz, resaltó la «paciencia, disciplina y pasión» que ponen los jinetes y amazonas en una «exhibición que es pura elegancia y competición».

Competición Territorial de Doma en Pino Santo por el Día Grande del Caballo. /

El AP Preliminar, bajo la supervisión de la delegada del evento, Nieves Pérez Martín, comenzó puntualmente a las 10.40 horas en un soleado escenario donde los binomios esperaban su turno para mostrar lo mejor de su preparación, bajo la atenta mirada del equipo de jueces Magali Cruz, Gara Trujillo y Lucas Gil, en una jornada que culminó con la emocionante entrega de premios. Los triunfadores fueron en San Jorge (nivel más alto), Aridane Alonso Santana y Helio de Equumas; en Rider 2B, Ana María Hernández Machado y Chanel Mademoiselle; en Rider 1A, Teresa Del Carmen Quesada Vilariño y Palmera XXXIX; y en AP Preliminar, Daniela Palmés Doménech y Diamond Gold.

Compromiso y colaboración

Organizado por la Asociación de Vecinos La Caldera de Pino Santo Alto y el Centro Hípico El Rodeo de Arucas, el evento no sería posible sin el compromiso y la colaboración de numerosas entidades, casas comerciales y personas apasionadas por el mundo del caballo. Cristian Ortiz, presidente de la asociación vecinal, destacó también el impulso de la Sociedad Municipal de Deportes, así como el respaldo de la Federación Canaria de Hípica y del Ayuntamiento de Santa Brígida.

Por su parte, Aridane Alonso Santana, presidente del Comité Organizador, expresó su satisfacción por el desarrollo del evento y el nivel mostrado por los participantes.