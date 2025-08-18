Muere Carlos Sánchez, médico e Hijo Adoptivo de La Aldea

El Ayuntamiento de La Aldea ha expresado su pesar por el fallecimiento de Carlos Valentín Sánchez Alemán, quien fuera médico de familia, exconcejal de este municipio e Hijo Adoptivo del municipio.

«Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y allegados, así como reconocer públicamente su entrega y compromiso con nuestro pueblo», señaló la corporación a través de las redes sociales.

Museo de Medicina Rural

El Proyecto Comunitario de La Aldea se unió junto a otras personas a las condolencias. «Despedimos con enorme tristeza a don Carlos Valentín Sánchez Alemán, médico que, aunque no aldeano de sangre, fue aldeano de corazón y de adopción. Don Carlos dedicó su vida al cuidado de nuestra gente, atendiendo con entrega y humanidad a generaciones de vecinos y vecinas».

Carlos Valentín Sánchez Alemán, con el equipo de fútbol. / LP / DLP

La entidad detalló que «junto a compañeros como don Francisco León Herrera o don Juan Marrero, escribió la historia de la medicina en nuestro municipio. Su compromiso fue mucho más allá de la consulta: se convirtió en memoria viva, colaborador cercano e imprescindible en la creación del Museo de la Medicina Rural, donde participó con ilusión y generosidad. Su vida y su testimonio quedaron recogidos también en el documental sobre la medicina tradicional, asegurando que su voz acompañe para siempre la memoria de este pueblo».

El colectivo agradeció su entrega, «por tu cariño y por habernos elegido como tu pueblo. La Aldea siempre te recordará con gratitud y orgullo».