Guacimara Martín: «Los jóvenes también están sufriendo la soledad no deseada»

La pregunta es obligada, ¿quién fue Lidia García?

Lidia García fue una mujer de Juncalillo de Galdar. Ella dedicó su vida a ser maestra y monja del Sagrado Corazón, y estuvo trabajando por la gente más necesitada con muchos proyectos comunitarios y con unos valores importantes de solidaridad y de unión. Estuvo en las Islas Canarias y también en Latinoamérica. Pero una de las cuestiones importantes de Lidia García era su vínculo con Juncalillo, lugar que nunca olvidó y que cada vez que podía volvía. Era una mujer que le encantaba estar en su pueblo y también la agricultura, porque cada vez que iba lo único que hacía era recolectar, hacer mermeladas y el tema de las frutas. Como digo, era una mujer muy de la tierra. Entonces, pues todo ese patrimonio es el que quiere defender la fundación hoy en día en la comunidad.

¿De dónde viene la idea de crear la fundación con su nombre?

La iniciativa de crear esta fundación surgió en el 2001 por el entonces presidente de la Fundación, Francisco Martín, su hermano y un hombre que había tenido una trayectoria en el desarrollo de proyectos sociales y vecinales importantes. Él quiso, de alguna manera, unir y reflejar la idea de trabajar con la gente mayor. Demostrar la importancia que tienen las personas mayores en nuestra comunidad y la importancia también de dinamizar nuestra cultura y nuestro patrimonio para los jóvenes a través de los mayores.

¿Cómo fueron esos comienzos?

En 2001 empezamos con convenios con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a desarrollar formación especializada y títulos de experto universitario en la atención a los mayores en Geriatría y Gerontología, y así estuvimos varios años con muchos profesionales del mundo de la docencia. Que en Canarias se unieran los profesionales para formar a la gente que atendía a los mayores, y el 2004 empezamos con los proyectos de intervención. El primero fue Jóvenes en la Vejez, que lo que defiende es la importancia de la salud de la gente mayor y cómo desarrollar programas educativos en los centros de mayores en los que los médicos, psicólogos y educadores sociales trabajaran con este colectivo en los centros de mayores para la prevención de la demencia, el entrenamiento de la memoria, charlas, y uno de los aspectos más importantes es la participación ciudadana de los mayores con los jóvenes. Cómo construir proyectos conjuntamente entre mayores y jóvenes. El eslogan de la fundación es ‘Uniendo generaciones’, y eso es lo que identifica cada uno de los proyectos que desarrollamos.

Para ustedes, uno de los aspectos importantes es la educación social.

Así es. La educación social que le debemos dar a estos jóvenes, pero no solo a los jóvenes, sino a la comunidad en general. Tenemos que recuperar estos espacios de convivencia y tenemos que volver a ser reeducados y reencantados con la importancia de esta unión en la familia, esta ayuda comunitaria y cómo el patrimonio y la cultura pueden ser el eje que nos una, y eso lo tenemos que tener bien interiorizado. La fortaleza de nuestra cultura y nuestras tradiciones como elemento de unión comunitaria.

Nuestra sociedad actual, contrariamente a los que ocurre con otras que tienen a las personas mayores como sabios que pueden enseñar y aportar mucho a su entorno, los arrima.

Ciertamente los mayores hoy en día sufren mucha soledad. La soledad no deseada, y quizás es fruto de esa falta de perspectiva de que como individuos, como familia y como comunidad, los mayores son un bien muy importante para los entornos, para las familias, para las comunidades y hasta para los colegios. Eso es algo que tenemos que defender, porque de esa manera, incluso, rompemos con este gran problema, que es la soledad no deseada. Esto conlleva a otra serie de patologías, de enfermedades, de discriminaciones, que lo único que nos hacen es ser cada vez más frágiles y estar peor como sociedad.

Usted también afirma que la soledad no deseada se da en los jóvenes. ¿A qué cree que se debe?

Porque el mundo en el que nos movemos no nos lo está poniendo fácil. Las tecnologías, los trabajos o la falta de convivencia familiar hace que los jóvenes también estén padeciendo esa soledad no deseada y que haya muchos problemas de salud mental que quizás se puedan resolver con esta unión otra vez de familia y de comunidad. La Fundación trabaja por áreas, como comentamos antes, el área de la salud, la cultura y el patrimonio, la participación ciudadana, de la comunicación. Uno de los aspectos importantes es trabajar junto a ustedes, a los medios de comunicación, para enseñarle a nuestra comunidad otro tipo de valores que se están dando. Entonces, esa parte de luchar contra el edadismo es fundamental, y luchamos a través de esta coordinación de la Fundación con los medios para mostrar estas fortalezas que podemos llegar a tener.

Las personas mayores del ámbito rural tienen mucho que enseñar aún.

Los mayores del ámbito rural quizás todavía están muy en activo porque, al final, ellos no abandonan el trabajo de la tierra. Entonces, están en un entorno en el que tienen esa actividad de vida y defienden mucho el seguir trabajando la agricultura y la ganadería hasta el final de su vida. Los mayores de la ciudad son diferentes. Muchas veces proceden de la cumbre y yo creo sienten esa soledad de una manera diferente, ese abandono, esa falta a lo mejor de tener esa motivación porque están en un entorno el cual a lo mejor no les identifica.