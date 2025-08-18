La imagen de Las Nieves regresa con flores a ‘casa’

Agaete despide sus fiestas con una cita multitudinaria desde el pueblo a la costa, con el regreso de Nuestra Señora de Las Nieves a su ermita frente al mar, tras varias semanas en la Iglesia de la Concepción. Ha regresado arropada por su pueblo, por el calor de su gente que, incluso con los pies descalzos, han recorrido con ella su camino a ‘casa’.

Con el fervor de su pueblo, el recorrido procesional ha sido un momento de encuentro entre vecinos, amigos y visitantes. Sus fieles se han sumado a la procesión multitudinaria con un pueblo unido, con un camino marcado por el ritmo de la Agrupación Musical Guayedra hasta Puerto de Las Nieves que está lleno de tradición, fe y que hoy ha contado con calles llenas.

Tras girarse en su despedida al pueblo, Agaete estalló en aplausos, con un momento de sentimiento que recargó los corazones para seguir el paso hasta la ermita, donde se ha renovado la ilusión. Con el Salve, las promesas y las voces unidas por el amor a Nuestra Señora de Las Nieves, la imagen ha regresado a su hogar bajo el replique de las campanas.

Durante la tarde, la Agrupación Musical Guayedra ofrecerá su tradicional concierto, al que seguirá el concierto de Cristina Ramos y Benito Cabrera.

Mientras, la pasada noche del sábado, sin faltar a la cita anual, un volador dio inicio a la retreta de Las Nieves de Agaete, que recorrió las calles de la localidad marinera con las bandas de música, los papaguevos y los niños con farollilos hasta llegar a la 1.00 de la madrugada al muelle viejo, donde se lanzaron los fuegos artificiales.

Al ser sábado y puente, la retreta va muy cargada de bailadores y hay miles de personas repartidas por todo el litoral para ver los fuegos.

El último volador de las fiestas sonó como el primero, con la misma energía o más, con la fuerza de una despedida donde no cabe la nostalgia y que activa una nueva cuenta atrás. Los silbidos llamaban la atención de los romeros, a la espera del silbido y con él, el estallido de alegría de La Retreta. La Banda Guayedra y su felicidad contagiosa puso a bailar a todo un gentío, que hizo vibrar La Retreta.

Los papagüevos tomaron las calles, en su último baile de 2025, saltando en las fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves para llenar el Puerto de Las Nieves de la luz de los icónicos faroles y el colorido de los farolillos de la nueva generación de danzantes.

Las estrellas conviven durante unos minutos con los fuegos acuáticos, que iluminan la cola del dragón y el Roque Partido con cientos de colores. Bailando al ritmo de la música y con más de 12 minutos de magia y pólvora, el Muelle Viejo y la playa de Las Nieves cambiaron de día con un espectáculo romántico y vibrante.