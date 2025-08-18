Mezcla de calima, viento, oleaje y altas temperaturas en la Isla

La semana continúa en Canarias con altas temperaturas, calima y viento, especialmente en islas de mayor relieve , según datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A pesar de que los termómetros han comenzado a bajar poco a poco, durante la jornada de este martes el mercurio volverá a superar los 35 grados en la Isla. La Dirección General de Emergencias de Canarias mantiene la alerta por altas temperaturas en Gran Canaria y, además, la prealerta en el resto del Archipiélago. También continúa activa la alerta máxima por riesgo de incendios forestales y este lunes, a su vez, se declaró la situación de prealerta por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento en las islas.

En concreto, la prealerta por oleaje estará vigente en las costas oeste, noroeste y sureste de las islas de mayor relieve y, por otro lado, el viento soplará con mucha fuerza en el suroeste de todas las islas con rachas que podrían llegar hasta los 61 kilómetros por hora. Las islas más afectadas son Lanzarote y Fuerteventura, donde predominarán rachas fuertes en las vertientes sur y sureste, sobre todo durante el transcurso de la madrugada.

Mañana, el calor volverá a azotar con fuerza al Archipiélago pero, más concretamente, a Gran Canaria. El mercurio ascenderá a las 14:00 horas hasta los 35 grados en Santa Lucía de Tirajana. Esta será la temperatura máxima. La noche en este mismo lugar será tropical, con termómetros que no bajarán de los 26 grados. El miércoles, el mercurio descenderá dos grados y el termómetro rozará como máximo los 33 grados. Las noches serán algo más frescas, con temperaturas que rondarán los 22 grados en esa misma zona.

Los cielos estarán despejados durante toda la jornada, salvo en el norte, en zonas que estén por debajo de los 600 metros, donde se esperan intervalos nubosos con apertura de claros en horas centrales. La calima será notoria en medianías.

Para el próximo jueves la predicción es bastante similar. El mercurio como máximo marcará los 33 grados en horas del mediodía en Santa Lucía de Tirajana. Las noches serán más frescas, con temperaturas que no sobrepasarán los 21 grados en el municipio. En el resto de la Isla, exceptuando Mogán, los termómetros no llegarán a los 30 grados durante la jornada.

En el resto del Archipiélago también hará calor mañana. En Tenerife la temperatura máxima se registrará en el sur, con 30 grados. En la Gomera, 29 grados en La Calera. En La Palma, 29 grados de máxima en Los Llanos de Aridane. En Fuerteventura, 29 grados en Pájara y, en Lanzarote, 28 grados en Arrecife.

Los cielos estarán despejados en todas las islas. En el norte, también habrá intervalos nubosos, sobre todo a primera hora de la mañana y última de la noche.