Operativo de seguridad vial en Maspalomas: la Policía Local multa a 350 conductores por exceso de velocidad en una semana

Multa a 350 conductores por exceso de velocidad, 28 denuncias administrativas por ir al volante bajo los efectos del alcohol y dos por drogas, y diligencias judiciales contra una empresa de excursiones con vehículos tipo buggies tras detectarse el cambio irregular de matrículas, además de otras denuncias contra dos coches de la misma compañía por carecer de seguro obligatorio, según datos de la concejalía de Seguridad. Este departamento, que dirige José Carlos Álamo, ha llevado a cabo a través de la Policía Local una campaña especial de control de tráfico y transporte de una semana de duración en la que también ha detectado hasta once delitos contra la seguridad vial.

El dispositivo de seguridad se ha desarrollado entre el 4 y el 10 de agosto, un mes en que las principales zonas turísticas del sur de la isla registran una notable afluencia de personas durante el período estival, y forma parte de la estrategia municipal de prevención y control del tráfico rodado que persigue garantizar la seguridad de residentes y visitantes, además de vigilar el cumplimiento de las normas en materia de transporte y circulación.

Uno de los coches retirados por la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

Esta intervención ha permitido detectar a 350 conductores que circulaban con exceso de velocidad; de media, sobrepasaban en 25 kilómetros por hora la velocidad que permitía la vía por la que circulaban. Se han dado casos, informan fuentes policiales, en que en vías con la velocidad limitada a 40 alguno circulaba a más de 80 kilómetros por hora, lo que conlleva una multa de 600 euros y la pérdida de seis puntos del carné.

Los conductores han sobrepasado una media de 25 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida

El dispositivo también ha localizado a 28 personas conduciendo tras haber consumido alcohol, por lo que se les ha impuesto una denuncia administrativa, además de a dos bajo los efectos de las drogas. En cuanto a la comisión de delitos contra la seguridad vial los policías han instruido diligencias judiciales contra tres conductores por sobrepasar una tasa de alcohol de 0.65 mg/l en aire espirado, al tiempo que denunciaron a tres conductores por conducir sin puntos en el carné, a otros cuatro por ponerse al volante sin tener permiso de conducción y a otro más por un delito de conducción temeraria.

Por otro lado, en el ámbito del transporte, Seguridad ha actuado frente a dos empresas: contra una de ellas, que realiza excursiones con buggies, ha abierto diligencias judiciales por falsificación documental al detectar el cambio irregular de matrículas en dos vehículos, además de imponerle otras dos denuncias administrativas por no tener seguro en otros dos de sus vehículos. Por último, los agentes han denunciado a un ciudadano extranjero por ejercer la actividad de alquiler de coches sin conductor con un vehículo con matrícula polaca.

Con este operativo, el Consistorio ha reforzado la prevención y el control en las principales vías del municipio y seguirá trabajando, indica el edil del área, José Carlos Álamo, «en la planificación de dispositivos integrales de control, en coordinación con los distintos cuerpos y servicios de seguridad con el fin de reforzar la seguridad vial en todo el municipio».

Por último, Seguridad está trabajando en dar solución a quejas presentadas por vecinos de Bellavista y Lomo de Maspalomas - hechas públicas hace unos días por la edil socialista Conchi Narváez en sus redes sociales- sobre el paso de quads por zonas residenciales, generando polvo, ruido, contaminación y riesgo para los peatones. «Esa queja nos ha llegado y estamos trabajando en ello ya que es un problema que viene de su época en la que no se hizo nada», concluye Álamo, «primero hemos iniciado inspecciones en materia de transporte y ahora tenemos que ver cómo articulamos las prohibiciones».