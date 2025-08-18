La parranda de la alegría: 17 mujeres de 60 a 70 años de Agüimes, regalo de felicidad y solidaridad

La Agrupación Musical Susa Suárez de Agüimes es una parranda diferente. Está formada solo por mujeres, diecisiete en total, con edades comprendidas entre los 60 y 70 años, y llevan más de dos décadas demostrando que la música puede ser un motor de solidaridad, compañía y alegría. Su lema lo resume todo: «la alegría de vivir, divertirnos nosotras para poder contagiarlo a los demás». La edad, más lejos de ser un inconveniente, resulta el motor del grupo de estas lagarteras, que invitan a todas a salir a la calle y divertirse como terapia, salud, y sobre todo, hacerlo extensivo. Dicen que es lo lo más gratificante, y así lo han demostrado.

El grupo nació en 2002 en el Casino de Agüimes, cuando un grupo de amigas decidió juntarse solo con ánimos de cantar y tocar las guitarras para pasar un buen rato. Fue Susa Suárez, trabajadora del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, la que tuvo la idea de llevar esa alegría y su música fuera del casino. «Pensó en los pacientes de oncología y cuidados paliativos , personas que necesitaban algo más que tratamientos médicos», relata Mary Carmen Olivares, directora actual, y una de las cuatro componentes que quedan de las fundadoras.

Con música y alegría

Así empezaron a visitar el hospitales con sus guitarras,que ya sabían tocar, bombo, panderos, un timple y a cantar canciones y siempre riendo. No solo eran visitas de médico». No. «Intentamos integrar a las personas hacerlas partícipes de la música, romper por un rato la rutina en cada actuación». Se refiere tanto a enfermos como a familiares y trabajadores y familiares en cada actuación. Se contagiaban, dice Olivares. «Y no sabes la alegría, el gozo y satisfacción de verlos alegres ese momento. Un hombre de la Aldea, supercontento, porque su familia no iba porque estaban muy lejos . Se levantaba a bailar. Eso es lo más importante. Contagiar felicidad. Si somos felices nosotras, los que están a nuestro lado también lo están. Por un momento olvidamos los problemas, y hasta los dolores», comentó a carcajada y emocionada. La edad es lo de menos para esta agrupación especial, «lo importante es tener el espíritu vivo, vivir la vida, porque es lo que tenemos y además, regalarlo».

La iniciativa fue creciendo, pero llegó un golpe duro: en 2012 muere de Susa con tan solo 57 años. Sus compañeras, aunque les costó aceptarlo no se rindieron por mantener vivo su recuerdo. Como homenaje cambiaron el nombre del grupo, que pasó a llamarse como ella. Así nació oficialmente la Agrupación Musical Susa Suárez, que desde entonces recorre barrios y fiestas del municipio.

Madres, abuelas, jubiladas, pensionistas, amas de casa , «y algunas ya no están», recuerda también Conchi, otra integrante. Lleva menos años, pero viene desde la capital donde reside ahora «porque no me pierdo una». También acude a los dos ensayos a la semana en el local cedido por el Ayuntamiento en el barrio de Montaña Los Vélez.

En 20 años , el grupo siguen con un legado que «no tiene precio» y quieren transmitir. Su repertorio es amplio y variado: «Lo mismo interpretamos canciones de Raphael que de Coque Malla, o La Frontera o de la Pantoja, boleros o música popular canaria. La intención no es centrarnos en un estilo concreto, sino llegar a todo el público», relata Olivares, que adelanta contenta que «no hace falta ni que nos llamen para estar en cualquier iniciativa solidaria.

Anónimas con legado

Por eso están presentes en romerías y actos populares, donde participan siempre con la misma filosofía: «Vamos a divertirnos, solo si lo hacemos nosotras primero podemos contagiarlo a los demás», insiste Olivares, que participa activamente con sus 16 compañeras.

La semana pasada fue en Pozo Izquierdo, añade contenta la directora, que por serlo no es la que más manda, ni mucho menos. El espíritu de todas es el mismo y «basta que nos digan, vente que vamos a sorprender a unos vecinos del barrio de La Goleta o de Montaña Los Vélez, que vamos. Nos organizamos para ir, es prioritario», dice. Misas, navidad, galas benéficas, causas solidarias como rastrillos, todo lo que se pueda ocurrir, allí están ellas.

No buscan protagonismo, son anónimas aunque sus nombres, además del de su fundadora, resonarán siempre: Mari Carmen Olivares Amparo López, Ángela Mesa, Antonia María Cazorla, Bibiana Cabrera, Carmen Delia Mena, Conchi Rivero, Heli Martín, Fabiola Sinso, Felisa Guerra, Juana Alemán, Loli Díaz, Mica Artiles, Paca Trujillo, Pepa Olivares, Sita Morales, y Susi Santana. Se acaban de citar para la próxima romería este sábado.

.