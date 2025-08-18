Descubre la playa “secreta” de Gran Canaria que exige botas y marea baja

Hay lugares que se ganan la fama a base de filtros y geolocalizaciones, pero este enclave no es uno de ellos. Para llegar a esta playa salvajedel suroeste de Gran Canaria no hay chiringuitos, ni pasarelas, ni una carretera que termine a pie de arena.

Solo un sendero duro (y precioso) por el macizo que lleva su nombre, o una barca si el mar lo permite. Quizá por eso, y porque sigue intacta, muchos la consideran la “más secreta” de la isla: Güigüí (o Guguy).

Playa de Güigüí / LP

Santuario sin asfalto

Güigüí forma parte de la Reserva Natural Especial de Güigüí, dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

El paisaje manda: paredes basálticas, cardonales y tabaibales aferrados a laderas imposibles, y un valle que desemboca en dos arenales contiguos, Güigüí Grande y Güigüí Chico, que se unen con la bajamar y quedan separados con la pleamar.

En días claros, el perfil del Teide asoma en el horizonte como un poste milenario.

Cómo se llega

La ruta más habitual parte de Tasartico (carretera GC-200). Son 5,5–6,5 km por trayecto con desniveles cercanos a 500 metros acumulados, un sube-baja por la Degollada de Aguas Sabinas que exige de 2 a 3 horas a ritmo tranquilo. La alternativa desde La Aldea es más larga y exigente.

Quien prefiera mar a montaña tiene otra opción: embarcación desde La Aldea o Puerto de Mogán cuando la mar está en calma, siempre con operadores autorizados y sabiendo que el viento de la tarde puede complicar la vuelta.

No hay duchas, socorristas, papeleras ni cobertura fiable. Tampoco sombra natural. Sí hay arena oscura, agua limpia, silencio y un cielo que se enciende al atardecer. El nudismo es habitual y respetado. Es un lugar para estar poco y bien, y para dejarlo como estaba.

Seguridad y equipamiento

Planifica con las mareas : si quieres caminar de un arenal al otro, hazlo solo con marea baja y pendiente del reloj para no quedar aislado.

: si quieres caminar de un arenal al otro, hazlo y pendiente del reloj para no quedar aislado. Equipo : botas o zapatillas de montaña , gorra , protector solar , y 2–3 litros de agua por persona (no hay fuentes). Lleva comida suficiente.

: , , , y (no hay fuentes). Lleva comida suficiente. Normas básicas: sin fuegos, sin altavoces, sin acampada libre (es espacio protegido). La basura, de vuelta contigo.

Primavera y otoño ofrecen la mejor combinación de temperatura y luz. En verano, el calor y la calima endurecen la marcha; en invierno, el oleaje puede cerrar la opción de barca y reducir el arenal. Evita las horas centrales del día si caminas.

Por qué sigue siendo “secreta”

Güigüí no es un secreto en el sentido estricto (pocos lo son en 2025), pero mantiene lo que importa: silencio, naturaleza y un acceso que obliga a merecerla.

Porque el acceso selecciona: quien llega ha querido hacerlo y ha cuidado el lugar en el camino. Güigüí recuerda que la experiencia vale más que la foto: el esfuerzo de la subida, el aire seco de la cumbre, la primera visión del mar al fondo del barranco. Y, ya en la playa, esa mezcla de cansancio y recompensa que no cabe en un post.