El Cabildo mantiene la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha activado el Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Gran Canaria (Infogran), por el que se declara la alerta por incendios forestales en la Isla, la cual entrará en vigor partir de las 8.00 horas del martes 19 de agosto, centrada en la cota superior a los 400 metros en vertiente sur y 600 metros en la cara norte de la isla.

La Declaración está fundamentada en previsiones que apuntan a la posibilidad de que las temperaturas máximas superarán los 30-37 grados en el ámbito territorial afectado por la alerta.

La Dirección del Plan de Prevención y Extinción de Incendios de Forestales de Gran Canaria, sobre la predicción de la AEMET y en aplicación de la actualización de la situación de alerta por riesgos de incendios forestales declarada por la dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y el estado actual de la isla de Gran Canaria.

Restricciones

Asimismo, en el apartado de restricciones se establece y clarifica cuál es la maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genera deflagración, chispas o descargas eléctricas: radial o amoladora, motodesbrozadoras con cabezal de cuchillas, motosierras, máquinas de soldadura y sopletes; y en la siega del cereal los tractores con cabezal de cuchillas y las segadoras de peine de metal. No se considera entre los anteriores, las motodesbrozadoras con cabezal de hilo y los tractores en labores diferentes a la anterior, debiendo disponer en el momento de su uso de un extintor en buen estado de funcionamiento y rejilla matachispas en su tubo de escape.

Se habilita, en situación de declaración de Alerta, una zona de acceso y tránsito por terrenos forestales de alrededor de 1 km en el entorno del suelo urbano.

La medida mantiene la prohibición del uso de fuego en los albergues, zonas de acampada y áreas recreativas (incluido el uso de las barbacoas de obra instaladas en estas zonas), así como los fuegos artificiales en terreno forestal y en una distancia de 400 metros a su alrededor.

El Cabildo de Gran Canaria ruega que se respete esta prohibición ya que las quemas agrícolas con unas de las principales causas de incendios forestales y con las condiciones meteorológicas tan adversas suponen un riesgo extremo.

Se restringirá asimismo el uso, en terreno forestal y sus proximidades, de maquinaria que genere chispas, como radiales, motosierras, equipos de soldadura, desbrozadoras y análogas, y no se permitirá ni la actividad de carboneo ni el uso de fuego en la apicultura.

