Disminuyen las alertas por incendios y calima y finaliza el aviso de la Aemet por fuerte calor

La semana continúa en Canarias con un ligero descenso de las temperaturas. Tras más de una semana con máximas que superaban los 35 grados, durante la jornada de este miércoles los termómetros bajarán tres grados. El aviso amarillo por altas temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología desaparece y, además, el Cabildo de Gran Canaria rebaja la alerta máxima por riesgo de incendios forestales a una alerta menos extrema. El Gobierno de Canarias también ha modificado la alerta por calima y, desde este martes, se ha convertido en prealerta. No obstante, el Ejecutivo canario mantendrá durante la jornada de este miércoles la prealerta por fenómenos costeros y viento.

Este miércoles, el mercurio ascenderá como máximo hasta los 32 grados en Santa Lucía de Tirajana a las 15:00 horas. Las noches comenzarán a ser cada vez más frescas y, en este lugar, el termómetro marcará como mínimo 23 grados. Mogán será el segundo municipio con temperaturas más altas en donde, sobre las 14:00 horas, el mercurio llegará hasta los 29 grados. En la capital, el termómetro no sobrepasará los 23 grados. Los cielos estarán despejados en prácticamente toda la Isla y habrá algún intervalo nuboso en la zona norte. Para mañana la predicción es similar. Santa Lucía de Tirajana volverá a tener la temperatura más alta de la Isla con máximas que rozarán los 32 grados y mínimas de 21 grados. En Tejeda volverá también el fresco por las noches con mínimas que no llegarán a marcar, tan si quiera, los 19 grados en horas de la madrugada. El viento soplará con fuerza en el sudeste y extremo oeste. El próximo viernes volverá el calor y los termómetros subirán dos grados en comparación con días anteriores. En Santa Lucía de Tirajana las máximas marcarán los 34 grados en horas puntas del mediodía.

En el resto del Archipiélago, este miércoles el mercurio no superará los 30 grados. En Tenerife, la máxima es de 28 grados, al igual que en La Gomera y La Palma. En El Hierro, 39 grados de máxima y, en las islas más orientales, 27 grados. Mañana, las islas occidentales volverán a tener temperaturas superiores a los 30 grados y, a su vez, Fuerteventura y Lanzarote no sobrepasarán los 29 grados.

El viernes, a su vez, se esperan pequeños chubascos en la zona más montañosa de Tenerife al caer la noche. En el resto de las islas, predominarán los cielos despejados. El viento seguirá soplando con bastante fuerza durante toda la semana.