Ni La Habana ni Canarias: este rincón sabe a los dos mundos y está en Gran Canaria

El aroma a café recién molido se mezcla con la brisa que entra desde la Avenida Felo Monzón, en Las Palmas de Gran Canaria. La fachada discreta apenas deja entrever el universo que guarda dentro: madera cálida, luces suaves, vitrinas llenas de dulces y un murmullo constante de tazas que se posan sobre las mesas. Allí, en el corazón de Siete Palmas, abrió el pasado 2 de mayo un espacio que une dos tradiciones: la cubana y la canaria.

La Cafetería, Panadería y Dulcería Ali y Erick no solo es un local nuevo, sino una experiencia que los creadores de contenido @viajandocontanda no dudaron en destacar en su visita: “¿Has probado el pan con lechón cubano? Esta nueva cafetería lo tiene. Se parece al bocadillo de pata asada, pero no es igual”.

Entre La Habana y Gran Canaria

El pan con lechón es el protagonista. Jugoso, bien aliñado, servido en pan tierno y crujiente, es un bocado que evoca a las calles de La Habana y, al mismo tiempo, recuerda a la pata asada que tantas veces acompaña celebraciones en Canarias. “Destaca el pan, la carne jugosa y el aliño especial que te transportará a las calles de La Habana”, cuentan los creadores.

Pero el encanto no termina ahí. A pocos pasos de la barra, los batidos de frutas tropicales atraen miradas. Cremosos, frescos, con sabores poco habituales en la isla como el mamey, son un viaje directo a Cuba en un vaso.

Un festín dulce y casero

Para los más golosos, la vitrina es un auténtico paraíso. Marquesitas, tartaletas, borrachas, cakes, pay de guayaba y el famoso matahambre una receta tradicional que hace honor a su nombre son algunos de los imprescindibles.

Todo se elabora de manera artesanal, con precios que sorprenden por su accesibilidad: un pan con lechón por 4 euros, batidos a 4,50, tartaletas a 1,50 o marquesitas por 2. Con 18 euros, es posible disfrutar de un menú completo con entrante, bebida y postre.

Más que un café

El eslogan del local resume su esencia: “Que la fe y el café nunca se enfríen”. Y es que más allá de lo gastronómico, Ali y Erick han querido construir un lugar donde la gente se sienta como en casa.

El ambiente es acogedor, con rincones tranquilos para trabajar, leer o simplemente detener el tiempo entre sorbo y sorbo. La mezcla de culturas no solo se nota en la carta, sino en la atmósfera: una cafetería canaria con alma cubana.

Tarta Pae grande / Comilón canario en Ali y Erick

“Además ofrecen productos canarios”, recuerdan los creadores, subrayando que el espacio no se limita a los sabores de ultramar, sino que también mantiene la cercanía de lo local.

Avenida Felo Monzón, 39, Las Palmas de Gran Canaria. Puedes realizar pedidos al 658 309 768. El local está abierto todos los días, de 07:00 a 21:00 horas.

Ali y Erick han logrado lo que pocos, abrir un espacio que combina tradición, modernidad y hospitalidad. Un lugar bueno, bonito y barato donde cada detalle, desde el pan hasta el café, habla de cuidado y autenticidad.Los creadores lo resumen con entusiasmo: Esto es un sueño. Aquí hay que destacar que todo es casero, nada aceitoso.Imagínense cómo de bueno está.