Mogán, Teror y Artenara logran ayudas de promoción turística

La cancelación de un torneo de fútbol base sub-12, para el que el Cabildo de Gran Canaria había consignado 402.789 euros en los Presupuestos de este año 2025, redundará en la promoción turística de la isla mediante cinco subvenciones para otras tantas actividades, dos en el municipio de Mogán, una en Teror, otra en Artenara y la Mancomunidad del Norte y, por último, una prueba ciclista.

La modificación presupuestaria, aprobada en el último Pleno del Cabildo con los votos de NC-FAC, PSOE, PP y CC, y la abstención de Vox, permitirá aumentar las ayudas económicas a la Feria del Atún de Mogán, a la celebración de la fiesta de Fin de Año en la localidad turística de Puerto Rico, la mejora de los accesos a la Plaza Nuestra Señora del Pino de Teror, los actos de los Municipios del Norte con motivo del Día Internacional del Turismo y la reunión ciclista Gran Canaria 365.

Durante la defensa de esa modificación presupuestaria, el consejero insular de Turismo, Carlos Álamo, detalló que con ese nuevo reparto de los 400.000 euros se reforzarán cinco proyectos de relevancia estratégica para el sector, que se justifican en el objetivo de ampliar la visibilidad de la marca turística de Gran Canaria, así como «en el proceso de diversificación de la oferta más allá de los productos tradicionales».

El dinero se destina la Feria del Atún, el Fin de Año en Puerto Rico, la Plaza del Pino y el Día Mundial del Turismo

Además, según Álamo, esas subvenciones redundarán en beneficio de otros sectores, como el pesquero, y se ajustan al interés de captar a un cliente de mayor gasto con el fin último de aumentar la facturación y que esta riqueza esté repartida por la isla. La nueva distribución, precisó el consejero, no tendrá impacto en el presupuesto presentado anteriormente por su departamento, ya que la cuantía coincide exactamente con la baja del patrocinio para la celebración del Torneo Internacional LaLiga FC Futures, que en 2024 se celebró en Maspalomas y este año trasladó su sede a la ciudad norteamericana de Orlando.

La primera subvención, de 40.000 euros, se destina al Ayuntamiento de Mogán para la octava edición de la Feria del Atún y del Mar, una cita para apoyar la gastronomía insular y al sector pesquero del municipio. El Consistorio moganero también recibe 115.000 euros para la promoción turística durante la noche de Fin de Año que se realiza en la zona de Puerto Rico.

El Ayuntamiento de Teror contará con 42.798 euros para los trabajos que se realizan en el acondicionamiento del futuro Hotel Emblemático de la Plaza de Nuestra Señora del Pino. La Mancomunidad del Norte recibe 40.000 euros para reforzar los actos con motivo del Día Internacional del Turismo, que este año se celebra el 27 de septiembre en Artenara

Por último, se otorgan 165.000 euros a la Asociación Tri, Bike & Run para el proyecto Gran Canaria 365, con el objetivo de resaltar la marca de Gran Canaria como lugar ideal para practicar deporte al aire libre los 365 días del año. Este proyecto cuenta con la presencia del mejor ciclista del momento, el esloveno Tadej Pogacar.