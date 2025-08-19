El oleaje en Roque Prieto frustra los planes de los bañistas y pescadores

El Gobierno de Canarias mantiene activa la prealerta por fenómenos costeros en las vertientes suroeste, noroeste y oeste de las islas de mayor relieve que puso en marcha el lunes. A esta medida se suma la alerta que aún se mantiene por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales. En Gran Canaria, el calor aún afecta especialmente a las zonas de cumbre, sureste y medianías. Durante la mañana de este martes, vecinos y bañistas que acudieron al norte de la Isla en busca de fresco se encontraron con un mar revuelto y fuerte oleaje. En Roque Prieto, esta situación imposibilitó tanto el baño como la pesca en la zona.

Ale Rodríguez, vecino del lugar, conoce el mar que baña la costa del municipio como si hubiese nacido entre sus olas. Este martes, sobre las 11:00 horas, cogió su caña de pescar y puso rumbo hacia el barrio con la intención de pasar un día entretenido junto a un amigo. No obstante, hacia las 11:30 horas ya estaba recogiendo sus cosas para marcharse."La marea en esta zona a veces suele estar fuerte, pero hoy, concretamente, está muy mala", explica. No pretende probar suerte en otro lugar porque "si está así aquí, va a estar igual de mala en otro lado". La única opción que contempla es trasladarse a la playa de Mogán, aunque reconoce que le queda muy lejos.

Las fuertes corrientes que azotaron este martes a Roque Prieto no permitieron llevar a cabo la pesca de forma segura. "Además, es muy complicado pillar algún pescado", añade. El pescador muestra preocupación por los turistas que acuden a las piscinas naturales del lugar cuando el mar se encuentra en estas condiciones. "Algunos no quieren desperdiciar el viaje hasta aquí y se meten en el agua aunque esté la bandera roja", critica. Recuerda, además, cómo algunos bañistas se han visto en apuros en los últimos meses. "Piensan que no les va a pasar nada y luego vienen los problemas", concluye.

Samuel González y Beatriz Díaz se desplazaron desde la capital hasta el norte para disfrutar de un día de verano. Roque Prieto es uno de sus lugares favoritos de la Isla y, siempre que quieren huir del calor, acuden allí. "Pensé que iba a estar mucho mejor el día, como de costumbre", subraya González. Llevan "un buen rato esperando" a que el oleaje disminuya, pero, lamentablemente, eso no ha sucedido. "Me da respeto meterme en el agua con el mar así", insiste. La piscina natural estaba a punto de rebosar y, aunque Díaz tenía muchas ganas de darse un chapuzón, también prefiere volver otro día: "Ya habrán días mejores", recuerda con entusiasmo.

Unos jóvenes, a punto de entrar al mar en la zona de Roque Prieto. / Andrés Cruz

"Estamos todos esperando a que sea un poco más seguro el baño", comenta Diana Sirumal. Ella frecuenta mucho esta playa con sus hijos porque su padre vive muy cerca. Los pequeños, con ganas de saltar y bucear, esperan con ansias a que baje la marea. "Hay agua alrededor de mi toalla porque antes la marea llegó hasta aquí", exclama. Muchos días, ha visto incluso cómo las olas alcanzan la mitad del solárium. "Cuando las corrientes y la marea se ponen malas, aquí no nos podemos ni tumbar en la toalla", lamenta.

Kike Norro es uno de los pocos valientes que, a pesar de la prealerta por fenómenos costeros, no ha resistido las ganas de darse un remojón. Es de la zona y conoce "bastante bien" el comportamiento de las mareas en la piscina de Roque Prieto. Por eso, cuando hay más oleaje de lo habitual, no se aleja mucho de la barandilla situada junto a una de las escaleras de acceso. "Aquí, por ejemplo, la marea te impulsa hacia el escalón y no hacia mar abierto", señala. Para él, lo peligroso es nadar hacia el otro extremo. "Si allí viene una ola y te da un golpe, puede incluso sacarte de la piscina", advierte. Norro no espera disfrutar de un baño en condiciones hasta las 16:00 horas. "Cuando llegue esa hora, la marea ya estará baja y será mucho mejor", concluye.

Daniel Marrero observa asombrado el valor de quienes deciden meterse en el agua. "Yo no me meto ni con manguitos, prefiero esperar, que no tengo prisa", resalta entre risas. Es de Las Palmas de Gran Canaria y, aunque en la ciudad hay varias playas, a veces prefiere salir de la rutina. Su mujer, Romina Sánchez, tiene algo más de calor que él y le recuerda que en unos minutos irá a bañarse. "Me doy un remojón rapidito y salgo", reitera una y otra vez.

Pese a las altas temperaturas y las ganas de refrescarse, el estado del mar en Roque Prieto obliga a extremar la precaución. La prealerta por fenómenos costeros sigue activa, y vecinos y visitantes coinciden en lo mismo: más vale esperar a que el mar se calme que arriesgarse por un baño.