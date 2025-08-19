La primera fase de la senda verde de Mogán enfila su recta final

La primera fase de la senda verde de Mogán estará finalizada a comienzos de otoño. De un total de 2,785 kilómetros, transcurre anexa al Barranco de Mogán en el tramo que va del pueblo al puente del barrio de Los Navarros. El objetivo es lograr una conexión segura y sostenible entre estos puntos para residentes de la zona, ciclistas y senderistas. El Ayuntamiento de Mogán ya busca financiación para la segunda fase de este proyecto, que pretende prolongar este sendero hasta Playa de Mogán, uniendo así el casco histórico con el núcleo turístico y pesquero.

El Ayuntamiento invierte 1.830.000 euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGeneration EU, con destino a la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD).“Ya vemos la colocación del vallado, que es de madera y acorde al entorno rural donde se encuentra, y la señalética se instalará en breve” explica el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, informando asimismo que el del muro de contención está en su parte final. Este se ejecuta con piedras del propio barranco para garantizar la seguridad de los taludes generados por la senda, de tres metros de ancho, paralela al cauce y una altura superior a este.

Primera fase de la senda verde de Mogán. / LP/DLP

Para Hernández la senda verde conquistará a los transeúntes por las vistas que ofrece el propio barranco así como por el aprovechamiento que se puede hacer de la misma. En ella se puede practicar ejercicio físico al aire libre y evitar el uso de la GC-200, carente de aceras, para salir a caminar o simplemente para desplazarse entre los diferentes barrios.

“Es un modelo que estamos seguros servirá de inspiración en otros territorios” afirma, recalcando que la senda es exclusiva para peatones y ciclistas y, que por tanto, está prohibido su tránsito con vehículos a motor. “Esto lo único que provoca es el deterioro del camino”, apunta. El concejal solicita “respeto con el mobiliario que se está instalando” ya que se ha registrado alguna incidencia al respecto. “Es un plus tanto para nuestros residentes como para los turistas que nos visitan, por lo que debemos cuidarla para aprovecharla y disfrutarla al máximo”, manifiesta.