"Diseñada para representar a todo el archipiélago": así nació la primera bandera de Canarias

El viento en las islas no solo ondea telas, ondea memorias. En cada plaza, en cada manifestación o en cada balcón , la bandera que flamea no es un trozo de tela sin más, sino un relato de pertenencia, un eco de siglos de luchas y un espejo de lo que los canarios quisieron ser y aún debaten si llegarán a ser.

Hoy convivimos con dos enseñas muy visibles la oficial blanca, azul y amarilla con escudo, y la tricolor con siete estrellas verdes, pero la historia es mucho más profunda.

“La primera bandera de Canarias, de la que sí que hay una plena constancia histórica documental, que engloba todas las islas y que tiene como objeto representarlas a nivel mundial, es la llamada bandera del Ateneo”, recuerdan desde la cuenta @8canarias_, dedicada a la divulgación de historia y cultura del archipiélago.

Antes de tener bandera

Antes del siglo XVI, las islas eran territorio de tránsito y deseo. Genoveses, normandos, mallorquines o catalanes llegaron con pendones que anunciaban conquista o comercio. Pero los antiguos canarios no tuvieron una bandera como tal, pues su identidad se expresaba en otros símbolos, como las pintaderas o los colores defensivos del guerrero Doramas.

Fray Abreu y Galindo relata en sus crónicas que en Tenerife ondeaba una “bandera hecha de juncos muy primas” para anunciar la llegada del rey. En 1561 incluso se entregó una bandera general para la isla blanca, azul y amarilla con cruz colorada, aunque aquella enseña quedó como anécdota histórica y no como símbolo nacional.

Roque nublo y el Fraile Gran Canaria dedicada a la memoria de Doramas 1d97ecd1 c7e1 45a6 958d 1cbb6923f888 / Amy

Las banderas del mar

El origen de los colores actuales se sitúa en el siglo XIX. En 1845, una Real Orden dispuso que los buques de la provincia marítima de Canarias usaran una bandera azul con aspas blancas. “No era una bandera de Canarias como nación, sino una enseña marítima".

Las matrículas marítimas se convirtieron luego en las banderas provinciales y de cada isla / Binter

Sobre su elección se tejen leyendas, unos hablan de masonería escocesa, otros de un homenaje a marineros escoceses que lucharon en la Batalla de Santa Cruz de Tenerife en 1797. Pero lo cierto es que aquellas banderas hablaban de puertos y provincias, no de identidad insular.

La Bandera del Ateneo

El salto llegó en 1907, cuando en el Ateneo de La Laguna ondeó por primera vez una bandera azul con siete estrellas blancas, como protesta por el trato del Estado hacia Canarias. “Se llama así porque se ondeó por primera vez en el Ateneo de la ciudad de La Laguna, sobre mil novecientos siete, como protesta el trato del Estado hacia Canarias”, señalan.

La enseña surgía en un contexto delicado: Cuba y Filipinas habían alcanzado la independencia apenas nueve años antes y toda reivindicación territorial era reprimida. Las estrellas representaban a las islas sobre el mar, y el diseño probablemente fue inspirado en banderas americanas.

Bandera Ateneo / Binter

Aquella bandera viajó lejos. “La bandera sobrevivió al paso de los años y fue llevada hasta el Nuevo Mundo por parte de los migrantes canarios, siendo muy popular en la Asociación Canaria de Cuba”, recoge el creador de contenidos. En 1924, el Partido Nacionalista Canario, fundado en La Habana, la adoptó como símbolo en su revista y en sus actos.

Portada de todos los números de El Guanche. / J.M. Erbez

Los años del franquismo y la tricolor

En los años 30 se vio una versión republicana de la bandera del Ateneo, con las estrellas en círculo y el Teide en el centro. Más tarde, en la década de 1960, surgiría la tricolor blanca, azul y amarilla creada por los jóvenes antifranquistas de Canarias Libre, un grupo liderado por Carmen Sarmiento y sus hijos. Recortaron tiras de papel la víspera del Día del Pino de 1961 y dieron vida a una enseña que caló enseguida entre la gente.

Bandera Siete Estrellas Verdes / Binter

Tres años después, Antonio Cubillo, en el exilio, diseñó la bandera con siete estrellas verdes, combinando la tricolor de Canarias Libre con la bandera del Ateneo. “El verde de las estrellas se asocia a la esperanza o a la libertad”, explican los historiadores, aunque algunos lo ven como un guiño al origen amazigh de los antiguos canarios.

La bandera oficial

Durante la Transición, el debate sobre la bandera oficial se centró en estas dos propuestas: la tricolor sin estrellas y la tricolor con estrellas verdes. Finalmente, se eligió la versión sin estrellas, a la que se añadió el escudo oficial. El azul se aclaró en 2005 y esa es la bandera autonómica vigente.

Sin embargo, la tricolor con siete estrellas verdes nunca desapareció. Sigue ondeando en manifestaciones, estadios de fútbol y fiestas populares, convertida en un símbolo que, para muchos, representa mejor la voz del pueblo.