San Bartolomé de Tirajana y el consulado británico coordinan protocolos para atender a las personas sin hogar

El Consulado Británico en Las Palmas de Gran Canaria, representado por su vicecónsul Jackie Stevenson, mantuvo recientemente una reunión de trabajo con el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El encuentro, celebrado a petición del Consulado, tuvo lugar en las dependencias municipales y contó con la participación del equipo consular y del personal técnico del área. El objetivo de la reunión fue coordinar recursos y establecer protocolos de actuación para atender a ciudadanos británicos en situación de vulnerabilidad que residen en el municipio, especialmente personas mayores que, tras su jubilación, deciden establecerse en España. El Consulado informó de que está elaborando un plan de prevención y una guía de actuación, que estará disponible el próximo año, con instrucciones claras sobre trámites y gestiones según cada caso.

Este encuentro se enmarca en el plan estratégico de la concejalía para dar respuesta a la situación de las personas sin hogar, mediante convenios con ONG y una agenda de reuniones al más alto nivel —con cónsules, Gobierno de Canarias y otras instituciones—. El objetivo es mejorar la asistencia a las personas en situación de calle y avanzar en dispositivos de identificación y actuación coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad, explicó el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal.

Uno de los aspectos clave abordados fue el respeto al consentimiento de cada persona como requisito indispensable para cualquier trámite o gestión, subrayando las dificultades que se plantean en casos de deterioro cognitivo sin certificación médica.

Marichal destacó que “este encuentro nos permite reforzar los canales de comunicación, asegurar que los recursos disponibles se utilicen de manera más eficaz y continuar la estrategia de coordinación institucional que hemos marcado para afrontar los retos sociales de nuestro municipio.”

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Dimas Sarmiento, subrayó que “esta reunión ha sido clave para estrechar la colaboración, concretar procedimientos y optimizar la respuesta que ofrecemos a la ciudadanía, sin perder de vista nuestra prioridad: actuar en casos de vulnerabilidad y avanzar en la política municipal contra los sintechos.”

Tras el verano está previsto un nuevo encuentro con la Concejalía del Mayor, en el que se dará a conocer al Consulado Británico los recursos disponibles para la población mayor del municipio. Además, se realizará una visita al Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando, con el fin de estrechar la colaboración y mejorar la respuesta institucional.