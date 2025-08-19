La Vará del Pescao de Arinaga se refuerza y se prohíbe el vidrio en verbenas

La playa de Arinaga, en el municipio de Agüimes, volverá a convertirse el viernes 29 de agosto en el epicentro festivo de Gran Canaria con la celebración de la La Vará del Pescao, el acto más esperado de las fiestas patronales de la Virgen del Pino en el barrio costero. Para esta cita marinera, que cada año reúne a miles de personas, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial que combina tradición, gastronomía local y medidas de seguridad. Como novedad, se prohíbe el uso de envases de vidrio en la plaza de la iglesia donde se celebran las verbenas. Será controlado con un con servicio de seguridad especial que evitará al público introducir este tipo de material a la zona, por "seguridad".

El consistorio repartirá de manera gratuita 1.200 kilos de sardinas, asadas en las cuatro grandes parrillas instaladas a lo largo de la avenida de los Pescadores, por donde discurre la romería. A este esfuerzo se sumarán los propios vecinos, que instalarán las suyas en la calle, paseo y zonas de playa para mantener vivo el carácter popular de la fiesta. En total, 15 barquillas, dos más que el año pasado, formarán parte del recorrido, acompañadas de música, bailes y el habitual ambiente marinero.

Despliegue de seguridad

El dispositivo de seguridad contará con la coordinación de la Policía Local de Agüimes, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Emergencias, drones de vigilancia y un helicóptero de apoyo aéreo. Ayer mantuvieron la reunión para concretar el número concreto de efectivos, que se dará a conocer en el transcurso de esta semana. Desde las 15.30 horas se cortará al tráfico la carretera principal de acceso a la playa y se activarán controles de alcoholemia en todos los accesos de entrada y salidas de Arinaga. Y también, al igual que en la pasada edición, se reforzarán y ampliarán las áreas y plazas de aparcamiento en el polígono industrial y otras zonas del núcleo poblacional.

Prohibido vidrio en la plaza

A las medidas de control se suma una novedad importante: la plaza de la iglesia, donde se celebran las verbenas, estará acotada y se prohibirá la entrada de bebidas en recipientes de cristal, una decisión destinada a reforzar la seguridad de los asistentes. Es una medida especial de control a cargo de servicios de seguridad.

La coordinación de dispositivos se completará ese día con servicios especiales de las líneas habituales de guaguas insulares de Global, así como refuerzo de la parada de taxis.

Música en vivo gratis

La Vara del Pescao se considera el plato fuerte del programa festivo, pero las celebraciones del Pino de Arinaga arrancan ya este fin de semana con un abanico de actividades bajo el lema “Un Mar de encantos”. El Zoco Negro abrirá escenario al aire libre por la noche el viernes con música en vivo, talleres, mercadillos y ocio familia. El viernes será el turno de Entre Ilhas y Non Trubada y el sábado, Said Muti y La Boina de Fito, todos ellos en conciertos gratuitos en la plaza.

El programa incluye también deportes, competiciones acuáticas y actividades para todas las edades, consolidando a Arinaga como uno de los puntos de encuentro festivos más esperados del verano en Gran Canaria.