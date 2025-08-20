Agaete adjudica la redacción del proyecto para rehabilitar y ampliar el almacén municipal

El Ayuntamiento de Agaete ha puesto en marcha la ampliación y rehabilitación del almacén municipal, con la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución del que se encargará el estudio de arquitectos Raúl Falcón Arquitecto S.L.P.

La redacción del proyecto, financiada gracias a una subvención del Servicio de Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria, deberá contemplar la mejora y actualización de las instalaciones existentes, así como la ampliación de la segunda planta del almacén para albergar el área administrativa de los servicios municipales.

Además, con este proyecto se recuperará la zona de vestuarios, se resolverán las diferentes patologías en el edificio y se adaptará toda la infraestructura a la nueva normativa.

El almacén municipal (antigua panadería) es un edificio municipal, situado en la confluencia de la calle Laureado Serra Algarra con la calle Isaco, que actualmente alberga el almacén de la concejalía de Fiestas y dependencias ligadas a los servicios municipales, como los de alumbrado eléctrico, fontanería y servicios y obras.

La superficie aproximada del inmueble es de 225m² y en este momento, a pesar de tener zona de baños, duchas y vestuario, estos están inutilizados por deficiencias en los acabados al haberse desprendido parte del falso techo. Con este proyecto, se busca mejorar y actualizar las instalaciones existentes a los usos que alberga, así como ampliar la segunda planta para alojar servicios administrativos, actualmente ubicados en otro inmueble municipal, lo que mejorará la coordinación y aligerará el trabajo entre áreas