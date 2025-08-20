El calor deja a los cazadores de Gran Canaria sin las tres primeras jornadas de este año

La temporada de caza en la isla de Gran Canaria comenzó oficialmente el pasado domingo 17 de agosto, pero los aficionados a esta actividad ya han perdido las tres primeras jornadas sin veda por las alertas de calor y están «preocupados» porque, como en años anteriores, aún pueden repetirse las prohibiciones que les impidan salir al campo con sus perros y escopetas en los meses de septiembre y octubre.

El Cabildo está planteando a las organizaciones de cazadores que se compensen los días perdidos con una ampliación de la temporada en el mes de noviembre, pero los practicantes de este deporte recelan de esa propuesta porque en el año 2024 también se acordó recuperar cuatro jornadas, en martes, pero en realidad solo pudieron disfrutar de un día de caza porque la orden oficial se emitió cuando ya habían pasado los tres primeros martes.

Los periodos hábiles para la práctica de la caza menor en Gran Canaria abarcan del 17 de agosto hasta el 9 de noviembre, los jueves y domingos, pero con diferentes fechas según las modalidades. Así, las escopetas solo se podrán utilizar a partir del 28 de septiembre.

La captura del conejo con perro y hurón debió arrancar el pasado domingo, pero ese día estaba declarada la alerta máxima por riesgo de incendio forestal, que prohíbe la caza e incluso transitar por las pistas y senderos que están por encima de la cota de los 400 metros sobre el nivel del mar.

Con la ligera bajada de las temperaturas, este martes se retiró el nivel máximo de riesgo de incendio, pero se mantendrá la situación de alerta hasta los primeros días de la próxima semana, según adelantó a este periódico Federico Grillo, jefe de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, quien detalló que se prevé un ligero repunte de las temperaturas el viernes y sábado para volver a descender a partir del domingo.

La alerta se establece ahora por encima de los 600 metros en las zonas de la vertiente Norte y en el resto de la isla sigue en la cota 400, pero de igual forma suspende temporalmente el ejercicio de la caza en toda Gran Canaria. Por tanto, los deportistas no podrán salir al campo este jueves ni el próximo domingo.

«Durante esta semana estamos en condiciones de final de ola de calor, todavía con la hojarasca y la pinocha muy seca; hay que esperar a que entre la humedad», explicó Grillo, quien confió en el que lunes o martes se vuelva a la normalidad.

Restricciones

Además de las altas temperaturas, comentó que se mantienen esas restricciones para minimizar los riesgos de un fuego forestal en el actual contexto nacional. «Dada la situación que tenemos en la Península no hay medios estatales y nadie podría venir a ayudar; es lo lógico porque una parte de las fuerzas de extinción se han ido a esos incendios y ahora es momento de tener prudencia, pues como dice el refrán, ‘cuando las barbas de tu vecino veas rasurar, pon las tuyas a remojar’», declaró Grillo, quien subrayó que la idea del Cabildo es que «a los cazadores se les den esos días con posterioridad para que no se vean perjudicados, pero hay que tener sentido de común».

Ante ello, las distintas sociedades de cazadores de Gran Canaria, que agrupan a unas 3.500 personas con licencia, están a la espera de la decisión final del Cabildo y del Gobierno de Canarias, ya que esa ampliación del calendario debe refrendarla el Consejo de Caza. No obstante, según admitió Pedro López, representante de la Sociedad de Valsequillo, los cazadores temen que haya más alertas este verano y las 25 jornadas establecidas en la Orden de Veda se queden en 20 o en menos si no se logra un acuerdo para esa compensación.

Las especies autorizadas este año son el conejo, la perdiz roja, la paloma bravía y los animales asilvestrados. La Orden también especifica la docena de espacios naturales protegidos, los dos cotos vedados o la reserva de la paloma rabiche donde está prohibida la actividad.