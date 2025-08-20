Cine, espuma, romerías y conciertos: un mapa de fiestas recorre Gran Canaria este fin de semana

Hay fines de semana en los que Gran Canaria se convierte en un mapa vivo de fiestas, música y tradiciones que cruzan de un municipio a otro como un latido colectivo. Del 20 al 24 de agosto, la agenda cultural y popular estalla en seis rincones de la isla, desde Agaete hasta Mogán, pasando por Ingenio, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo y Moya.

La creadora de contenidos Tania Pyetku (@taniapyetku) ha recopilado los planes más vibrantes para no perderse nada. Verbena, romería, cine de verano, degustaciones populares, ferias de ganado y hasta festivales latinos se reparten en una ruta festiva que promete no dejar un minuto libre.

Valsequillo: tuning, espuma y Pepe Benavente

En la Barrera, Valsequillo se viste de largo. El viernes 22 comienza con escala en hi-fi y una fiesta de temática country a las 23:30 horas con Dj PartyMax. El sábado, desde las 9 horas, arranca la exhibición de tuning en la cancha y alrededores.

A las 19:00 horas, los niños tienen su espacio con la discoteca infantil, y la noche se prende a las 21:00 horas con un maratón verbenero junto a Pepe Benavente. Paella popular y fiesta de la espuma pondrán el broche con Los Peques y Yeray Socorro.

El domingo 24, la procesión a las 12:30 horas abre el día, seguida de almuerzo, espuma y la verbena de las flores con Arena y D’Music.

Archivo:Gran paella popular por las Fiestas del Pilar en Guanarteme / Juan Carlos Castro. LPR

Ingenio: cine de verano frente al mar

En la playa del Burrero, la brisa marina se mezcla con cine gratuito al aire libre. Del miércoles al viernes, cada noche a las 21:15 horas habrá proyecciones acompañadas de reparto de roscas y refrescos.

El miércoles toca La familia Benetón, el jueves Ocho apellidos marroquís y el viernes cierra la semana Gru 4, mi villano favorito. Una cita pensada para familias que quieran disfrutar bajo las estrellas.

Cine de verano / Ayuntamiento de Ingenio

Moya: romería, papas sancochadas y punto cubano

Fontanales arranca el viernes a las 19:00 horas con romería y baile de taifas. El sábado la verbena llega con Dj Pormaster y Star Music a las 22:30 horas.

El domingo 24, la feria de ganado marca el mediodía, seguida de degustación popular de papas sancochadas, huevo duro y caballa. A las 20:00 horas, Yeray Rodríguez llena el aire con punto cubano antes de dar paso al concierto de Los Salvapantallas.

Segunda jornada de la XXXII Feria del ganado de Gran Canaria / Cabildo de Gran Canaria

San Bartolomé de Tirajana: Tunte enciende la tradición

El viernes, Maldita EGB sube al escenario junto a Pedro Afonso. El sábado, la feria de ganado da paso a la Bajada del Carbonero con la Banda Agaete a las 18 horas, seguida de verbena con D’Music, Armonía Show y Dj.

El domingo se despide con diana floreada, sancocho canario, verbena solajera con Star Music, humor de Matías Alonso y música del Trío Bellagio.

Celebración de la Bajada del Carbonero en Tunte en una imagen de archivo. / LP/DLP

Mogán: espuma, romería y magia

En Barranquillo San Andrés y Sonríe, la fiesta comienza el sábado a las 19:00 horas con romería, espuma, hinchables acuáticos y verbena con el Dúo Purpurina.

El domingo repite la espuma con juegos acuáticos, la verbena Jarras al sol con Savia Nueva y la magia de Abel Delgado.

Romería en Mogán / Radiotelevisión Canaria

Agaete: festival latino junto al mar

La explanada de Las Nieves vibra el sábado desde las 15:00 horas con un festival latino que hará mover la cintura frente al océano. Música en directo, baile y ambiente internacional para cerrar la ruta festiva de la semana.

Tania Pyetku recuerda que Gran Canaria es una isla que nunca descansa, siempre hay un municipio en fiesta. Desde degustaciones populares hasta cine gratuito en la playa, pasando por conciertos, ferias de ganado y romerías, la agenda de este fin de semana lo demuestra con seis rincones diferentes se convierten en escenarios de celebración