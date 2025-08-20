¿Dónde puedo donar sangre esta semana en Gran Canaria?

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) habilita esta semana un punto de donación de sangre en Santa Lucía de Tirajana. La unidad móvil se encuentra instalada en la Avenida de Canarias, junto a Bankinter, y atenderá hasta el viernes 22 de agosto en horario de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

Puntos fijos de donación de sangre en Gran Canaria

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, en la calle Guatiza, permanecerá también abierto al público de lunes a miércoles de 17:15 a 20:15 horas, y el jueves y viernes, únicamente de mañana, de 10:15 a 13:15 horas (excepto festivos).

Los profesionales sanitarios del SCS atienden a la población en Las Palmas de Gran Canaria en la sede de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, localizada en la calle en Alfonso XIII, número 4, de 9:15 a 20:00 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes).

Además, se puede acudir sin cita previa a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30; el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, de lunes a viernes de 10:00 a 19:30; y el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, de lunes a viernes, de 8:30 a 19:30 horas. Estos centros hospitalarios cuentan con vado para donantes.

Por último, en Hospiten Roca San Agustín, se puede donar con cita previa telefónica llamando al 928 301 012 (opción 8), el martes y miércoles, de 8:00 a 14:00 horas (excepto festivos).

Requisitos para donar

Para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta setenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.