El drago tricentenario de las Casas Consistoriales de Gáldar florece tras 14 años

El emblemático Drago de Gáldar, considerado el más antiguo de la isla con más de tres siglos de vida, ha sorprendido con una nueva floración catorce años y medio después de la última. Este acontecimiento, esperado para el próximo verano, se adelantó con la aparición de las primeras flores en sus ramas, marcando un nuevo capítulo en la historia de este símbolo natural y cultural de la ciudad.

La floración del Drago de Gáldar es un evento poco frecuente que, según los registros, ocurre aproximadamente cada 14 o 15 años. Desde hace casi cuatro años, se venía preparando al ejemplar con tratamientos naturales que fortalecieron su estado de salud y propiciaron este renacer. De esta etapa surgirán, si la evolución sigue favorable, semillas capaces de perpetuar su estirpe y asegurar la continuidad de la especie.

El árbol, un ejemplar de Dracaena draco plantado en 1718, se alza en el patio de las Casas Consistoriales, en pleno Conjunto Histórico-Artístico de la Plaza de Santiago. Con sus 2,5 metros de perímetro y 8,5 de altura, ha sido testigo de más de tres siglos de historia local, desde la construcción de la Iglesia de Santiago hasta las celebraciones del 300 aniversario de su plantación, en 2018.

Reconocido como árbol singular por el Cabildo Insular de Gran Canaria, el drago ha resistido plagas, extracciones de resina y periodos de debilidad. En varias ocasiones fue necesario recurrir a especialistas y aplicar técnicas de recuperación, como el uso de sustrato volcánico para regenerar raíces o los tratamientos aplicados tras el ataque de la lapilla en 2016, que redujo un 40% su masa foliar y que se superó con éxito en 2019.

El Drago de Gáldar no solo destaca por su valor botánico, sino también por su carga cultural. De su tronco se ha extraído históricamente la sangre de drago, resina rojiza utilizada con fines medicinales, tintóreos y artesanales. Además, su silueta y su corteza marcada con cicatrices han inspirado a artistas y escritores como Sebastián Monzón, Ángel Sánchez o Carlos Sahagún.

En torno a él también se teje la leyenda de la Vieja Regañona, una figura popular que, según el relato, empleaba la resina del drago en sus ungüentos medicinales y cuya historia aún resuena en la memoria local.

Con esta nueva floración, el ejemplar reafirma su papel como emblema de Gáldar y de la Isla. Su vitalidad renovada representa no solo la fortaleza de un ejemplar único, sino también la unión de la tradición, la ciencia y el esfuerzo ciudadano por conservar un patrimonio natural de incalculable valor.