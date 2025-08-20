Federico Grillo, analista de incendios: «Los bomberos necesitan el ánimo de la gente, no insultos»

El presidente Pedro Sánchez ha propuesto un Pacto de Estado sobre el cambio climático y el PP ya lo desdeña sin conocer su contenido. ¿Cree que resolverá algo aunque sea aprobado?

Un pacto de Estado entiendo que es cuando se dejan de lado los colores políticos y se decide un acuerdo para muchísimos años, para que cuando haya un cambio de gobierno no se modifique. No me gusta entrar en temas políticos, pero sí me interesa lo que pueda salir de ese pacto. Hay muchas cosas en las que se puede discrepar, pero hay que buscar soluciones de cara a los grandes incendios ligados al cambio climático. Eso hay que resolverlo independientemente del color político, pero si un partido se quiere apartar, no vamos a solucionar nada. Seguiremos en las mismas.

Las discusiones se centran en la prevención de incendios mediante el cuidado de los montes y en la falta de medios en la extinción. ¿Son esos los debates que se deben afrontar o son cortinas de humo para eludir responsabilidades?

Es un problema muy complejo, fácil de entender, pero con muchos actores. Ahora uno de esos actores está más enfadado. Por ejemplo, en Asturias la gente está cabreada y desobedeciendo. Se ha creado una ruptura entre la población y el servicio de emergencia. Y eso es peligroso. Es como no creer en el sistema sanitario y decir que hay que automedicarse porque el médico no tiene ni idea, estar herido y operarse uno mismo porque el cirujano no tiene ni idea. Esa ruptura está empezando a generar problemas y mi gran temor es que en todos esos pueblos donde la gente está desobedeciendo se genera un atrapamiento y tengamos muertos. Los dos voluntarios que fallecieron al principio eran voluntarios espontáneos de los pueblos que iban con un tractor. Estaban al margen del plan de extinción. Eso es tremendamente peligroso. Tristemente, aquí en Canarias tenemos el récord nacional de muertes en un incendio, en el año 1984 en La Gomera, con 20 fallecidos. Entre ellos el gobernador civil. Hay que imaginarse lo que sería eso hoy en día. Hay responsabilidades en todos los colectivos, incluyendo a los medios de comunicación.

¿En qué sentido?

Están saliendo ciudadanos que desobedecen las instrucciones de Protección Civil. Hay razones y podemos hablar de por qué se evacua un pueblo, pero la gente desoye y eso obliga a los equipos de extinción a ir allí a ponerse en medio del gran incendio y poner su vida en riesgo. La prensa lo fomenta entrevistando a esas personas con una cierta ternura, pero la realidad es que están desobedeciendo una orden de evacuación y no solo se ponen en riesgo ellos mismos, sino a toda la gente que tienen que ponerse en medio del incendio para ir a rescatarlos. Tenemos que estar en manos de los profesionales, que están formados y entrenados. Se pueden equivocar y tomar decisiones que no entiendan, pero si nos fijamos en uno de estos incendios es como una avalancha de fuego. Cuando veamos una avalancha de nieve hay que apartar todo lo que está delante, porque no se puede parar, es como un tsunami. Si un edificio se está desmoronando, los bomberos no se van a poner a intentar sujetar las columnas, lo que harán es intentar apartar a la gente porque es algo inevitable.

«Las personas que desobedecen una evacuación ponen en riesgo sus vidas y la de todos los que van a rescatarlos»

¿Cuándo y por qué se decide evacuar un pueblo?

Es normalmente porque está en zona de cabeza. El riesgo es alto porque llega primero el humo y lo colapsa todo. Caen cenizas, la gente se sube a los coches y no se ve nada, por lo que ya tenemos un accidente de tráfico. También cuando la zona de interfaz no está trabajada. Ese ciudadano que exige que estemos allí debe tener un espacio con garantías. Si un bombero va a defender una casa necesita estar seguro en caso de que la situación se complique. Si la fiera se revuelve se está jugando la vida. Si la actuación no va a servir para apagar el incendio o evitar que pase, si la vivienda es indefendible, en eso somos fríos, fuera todo el mundo y que se queme. La población debe saber que si su casa no está adecuadamente limpia, es posible que se queme. Yo no puedo mandar allí a unos trabajadores que tienen familia, que van a hacer su jornada laboral como cualquier otro ciudadano y deben tener garantías de que el trabajo es seguro. Hay una parte de riesgo intrínseca en esta profesión, pero no podemos ir a jugarnos la vida en cada incendio. Se ha estudiado que el gremio de bomberos tiene un índice altísimo de suicidios por la cantidad de traumas y basura que recibe a lo largo de su vida, como encontrar personas quemadas, animales, trabajar con gente angustiada. Me ha preocupado mucho en Castilla y León la agresividad de la población con los medios de extinción. Es una pena, son trabajadores que van a darlo todo y están siendo insultados y vilipendiados. En Gran Canaria fue lo contrario. Hubo una marea verde que salió a agradecer el trabajo cuando pasábamos por los pueblos, notábamos el cariño y eso nos daba ánimos para seguir. Eso se ha roto. Si hemos tenido muertos fuera de los incendios por golpes de calor, en una situación donde se recomendó a todo el mundo mantenerse a la sombra e hidratarse, hay que imaginarse que tenemos a miles de bomberos trabajando a pleno sol y cerca de las llamas. La primera jornada se desgastan muchísimo, en la segunda ya empiezan a notar el cansancio, y en la tercera están reventados. Y luego está el factor psicológico. En estas situaciones hay que dar el 120% y solo se consigue con ánimo de la población.

Pese a los episodios de calor y la escasez de lluvias, Canarias se está librando este año de los grandes incendios. ¿Se debe a que se ha aprendido mucho de los siniestros de años precedentes? ¿Las islas están ahora mejor preparadas que la Península?

Hemos avanzado. Estamos preparados, pero también tenemos mucho terreno quemado, que es espacio limpio. En España, el que más limpia, con diferencia, es el incendio. Tenemos un montón de superficie quemada y más o menos soporta un incendio porque no coge grandes llamas, por lo que llegamos y somos muy eficientes. Pero también tenemos zonas que no se han quemado nunca y no estamos exentos. La desgracia de todo esto es que podemos tener las cosas bien hechas, tener a todo el mundo concienciado, y aún así tener un gran incendio.