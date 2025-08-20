Gran Canaria en alerta: doce sanciones por conductas de riesgo en zonas forestales durante la ola de calor

La reciente ola de calor que ha azotado Gran Canaria ha obligado a activar el nivel máximo de alerta por riesgo de incendios forestales, situación ante la cual la Policía Canaria ha intensificado los controles en los espacios naturales de la isla. Como resultado, se han levantado doce actas por infracciones cometidas en diferentes zonas de cumbre, ubicadas en los municipios de San Mateo, Tejeda y Moya.

Las actuaciones han sido coordinadas por la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA) del cuerpo policial, en cumplimiento con el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA).

De las doce actas, once se relacionan directamente con acampadas sin permiso, circulación por pistas forestales restringidas y estacionamiento de vehículos en zonas prohibidas. Estas prácticas, aunque a menudo realizadas sin intención de causar daño, ponen en grave riesgo la seguridad del entorno natural, especialmente en condiciones meteorológicas extremas.

La cumbre de Gran Canaria, con una vegetación altamente vulnerable por la sequedad y las temperaturas extremas, requiere un estricto cumplimiento de las normativas de acceso y uso. Circular por senderos no habilitados o acampar sin autorización no solo es ilegal, sino que también incrementa las probabilidades de incidentes graves.

Uso de maquinaria que genera chispas: una infracción de alto riesgo

La infracción restante fue particularmente grave, ya que involucró el uso de maquinaria motorizada que genera chispas, concretamente una herramienta utilizada sin las medidas de seguridad necesarias. El infractor fue localizado mientras operaba el equipo en una zona con altas temperaturas, baja humedad y acumulación de material vegetal seco.

La Policía Canaria subraya que este tipo de comportamientos pueden originar incendios de rápida propagación, sobre todo cuando se producen durante periodos de riesgo muy alto o extremo. Herramientas como motosierras, desbrozadoras o sopladoras térmicas están prohibidas en áreas rurales durante estas condiciones climáticas, debido a su alto potencial incendiario.

La normativa vigente, especialmente bajo el marco del INFOCA en Canarias, establece una serie de restricciones claras durante los episodios de riesgo elevado por incendios forestales. Estas medidas no son arbitrarias: buscan preservar la biodiversidad, proteger vidas humanas y evitar que el fuego devaste áreas naturales de valor incalculable.

Desde el cuerpo policial se recuerda a la población que es obligatorio respetar las restricciones de paso, así como abstenerse del uso de cualquier herramienta o vehículo en las zonas forestales durante los días de alerta.

Además, las sanciones no solo tienen una función disuasoria, sino que también cumplen con un objetivo pedagógico: concienciar a la ciudadanía sobre el impacto que sus acciones pueden tener en el medioambiente.

Municipios afectados y vigilancia activa

Las intervenciones tuvieron lugar en entornos rurales de los municipios de San Mateo, Tejeda y Moya, todos ellos con una gran riqueza natural y una alta afluencia de visitantes durante el verano. El hecho de que las sanciones se hayan concentrado en estas zonas refleja tanto su valor ambiental como la necesidad de mayor sensibilización ciudadana.

La UVIA mantiene una vigilancia activa y continuada en estos enclaves, reforzada durante las alertas por riesgo de incendio. Este tipo de actuaciones forma parte de una estrategia integral para la prevención y rápida respuesta ante posibles emergencias forestales.

Más allá de las sanciones, la clave para evitar tragedias ecológicas está en la colaboración ciudadana. Desde las administraciones se insiste en la necesidad de informarse antes de acceder a zonas forestales, consultar el estado de alertas en canales oficiales y respetar todas las restricciones establecidas.

En épocas de alto riesgo, se recomienda evitar cualquier actividad que pueda generar calor o chispa, como barbacoas, fuegos artificiales o trabajos agrícolas con maquinaria térmica. Incluso acciones como fumar en entornos rurales pueden derivar en incendios catastróficos.