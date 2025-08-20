La Guagua de las Promesas aspira a reunir 3.000 kilos de comida por la fiesta del Pino

La compañía de transporte interurbano de Gran Canaria Global pone en marcha la sexta edición de la iniciativa solidaria ‘La Guagua de las Promesas’, que convierte los ruegos a la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, en kilos de alimentos que serán destinados a las familias más desfavorecidas de la Isla. El subdirector de Global, Saulo Castro, presentó este miércoles la guagua solidaria rotulada que recorrerá toda la geografía insular invitando a registrar la promesa en www.laguaguadelaspromesas.com y participar en esta campaña solidaria que se suma a la tradicional recogida de alimentos de la Romería Ofrenda.

En los primeros cinco años «La Guagua de las Promesas ha recaudado más de cincuenta toneladas de alimentos», afirmó Castro, que indicó que para esta sexta edición el objetivo es «lograr 3.000 promesas registradas que se convertirán en 3.000 kilos de alimentos, que junto a la colaboración de otras entidades y empresas ayuden a sumar 25 toneladas».

Cinco años de solidaridad en cifras

Hasta el 8 de septiembre se podrán registrar las promesas, plegarias, ruegos y agradecimientos a la Virgen del Pino que Global volverá a convertir en alimentos solidarios que serán donados. Además, todos los ruegos y plegarias se incluirán en el Libro de las Promesas que, como cada año, se llevará a los pies de la Virgen y formará parte del Museo de Arte Sacro de la Basílica del Pino y del Archivo Municipal.

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, aseguró que esta iniciativa solidaria «se ha convertido en un acto más de las Fiestas del Pino, con ese doble objetivo de apoyar a las personas que no se pueden desplazar hasta la Villa Mariana el día de la Romería Ofrenda, y al mismo tiempo contribuir a la donación de alimentos para las personas vulnerables».

Triple dimensión: transporte, solidaridad y fe

El párroco de Teror, Jorge Martín de la Coba, destacó la triple dimensión de esta guagua solidaria. «En primer lugar, el valor de la infraestructura de movilidad que facilita el transporte público; en segundo lugar, la dimensión solidaria que acompaña a los festejos; y en tercer lugar la perspectiva espiritual, pues el Libro de las Promesas recoge la devoción y fe de los grancanarios», aseveró.

A la presentación asistió también el director insular de Transporte, Manuel López, entre otros.

La Guagua de las Promesas nació en el verano de 2020, en pleno confinamiento por el Covid-19, cuando las restricciones impidieron la celebración de las Fiestas del Pino y el tradicional peregrinaje a la Villa Mariana. Global recogió las promesas y ruegos a la Virgen del Pino en el Libro de las Promesas y los transformó en kilos de alimentos que entregó a Cruz Roja, Banco de Alimentos de Las Palmas y Cáritas, con el fin de contribuir a paliar las necesidades sociales por la falta de actividad económica que afectaba a gran parte de la población.

La compañía ha mantenido esta iniciativa solidaria año tras año, ya que las necesidades sociales persisten y se acentúan, especialmente por la deriva inflacionista de los productos de alimentación. En total, en estos cinco años de vida de ‘La Guagua de las Promesas’, se han registrado 9.081 promesas y se han recaudado 57,4 toneladas de alimentos.