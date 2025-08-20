Ingenio prohíbe al ciudadano pagar en efectivo las tasas municipales

El área de Régimen Interior y Tesorería del Ayuntamiento de Ingenio informa que los ciudadanos no podrán pagar en efectivo las tasas e impuestos municipales en las dos Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Ingenio y Carrizal. Ambas dejarán de aceptar pagos en dinero a partir del 1 de septiembre y todos los abonos deberán realizarse mediante tarjeta de crédito o a través de transferencia bancaria.

La medida que se pondrá marcha en días, y que ha sido recibida con críticas desde algunos sectores de la ciudadanía, se adopta con "el objetivo de modernizar los procedimientos, garantizar mayor seguridad y eficacia en las operaciones y agilizar la gestión administrativa", según fuentes municipales.

Tranquilidad y ayuda

El departamento de Tesorería del Ayuntamiento ingeniense, del que es responsable el edil Rubén Cruz, lanza un mensaje de tranquilidad al ciudadano y asegura que los usuarios que acudan a efectuar sus pagos a la OAC "contarán en todo momento con la ayuda y acompañamiento del personal para realizar cualquier trámite de forma sencilla".