Ingenio
Ingenio prohíbe al ciudadano pagar en efectivo las tasas municipales
Los abonos solo se podrán realizar con tarjeta de crédito o transferencia bancaria desde el 1 de septiembre
El área de Régimen Interior y Tesorería del Ayuntamiento de Ingenio informa que los ciudadanos no podrán pagar en efectivo las tasas e impuestos municipales en las dos Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Ingenio y Carrizal. Ambas dejarán de aceptar pagos en dinero a partir del 1 de septiembre y todos los abonos deberán realizarse mediante tarjeta de crédito o a través de transferencia bancaria.
La medida que se pondrá marcha en días, y que ha sido recibida con críticas desde algunos sectores de la ciudadanía, se adopta con "el objetivo de modernizar los procedimientos, garantizar mayor seguridad y eficacia en las operaciones y agilizar la gestión administrativa", según fuentes municipales.
Tranquilidad y ayuda
El departamento de Tesorería del Ayuntamiento ingeniense, del que es responsable el edil Rubén Cruz, lanza un mensaje de tranquilidad al ciudadano y asegura que los usuarios que acudan a efectuar sus pagos a la OAC "contarán en todo momento con la ayuda y acompañamiento del personal para realizar cualquier trámite de forma sencilla".
Suscríbete para seguir leyendo
- El calor extremo vuelve a Canarias: temperaturas de hasta 36 ºC en Gran Canaria y calima en las islas
- La fortuna ha dejado más de dos millones de euros en Canarias
- Maricas, sanitarios y aceptados
- La Vará del Pescao de Arinaga se refuerza y se prohíbe el vidrio en verbenas
- No es un decorado de Juego de Tronos: así son las piscinas de Gran Canaria que parecen un castillo
- Francisco Atta: «Si me presentan la moción de censura será aceptando el transfuguismo»
- Ni La Habana ni Canarias: este rincón sabe a los dos mundos y está en Gran Canaria
- Así es el desayuno que se ha vuelto irresistible en el sur de Gran Canaria