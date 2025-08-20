La Mancomunidad saca a licitación el proyecto de mejora del alumbrado que incluye varios proyectos en Gáldar
La iniciativa, financiada por el Cabildo de Gran Canaria, renovará 669 luminarias e incorporará tecnología LED y fotovoltaica en varios puntos del norte de la isla
El proyecto de 'Mejora de la eficiencia energética del alumbrado e instalaciones públicas del norte de Gran Canaria', financiado por el Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con la Mancomunidad del Norte, sale a licitación con un presupuesto total de 901.083,48 euros, y un plazo de ejecución de tres meses, desde la fecha de su adjudicación.
Con este proyecto la Mancomunidad del Norte, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, continúa su esfuerzo de mejorar los alumbrados públicos de la comarca. En este caso se renovarán 669 luminarias que serán sustituidas a tipo led y se instalarán 10 luminarias fotovoltaicas.
En Gáldar se renovarán los CM de El Agujero, CM Juncalillo-El Retamal, CM Barranquillo del Vino, se completarán los cuadros de mando del casco de Gáldar y se acometerá el alumbrado RGB Plaza de Santiago.
Con este proyecto se continua con la consecución de los objetivos marcados en el Plan Estratégico de la Mancomunidad del Norte 2030, para la mejora del alumbrado público y contribuir a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, n.º 7 "Energía asequible y no contaminante" y n.º 13 "Acción por el clima".
- El calor extremo vuelve a Canarias: temperaturas de hasta 36 ºC en Gran Canaria y calima en las islas
- La fortuna ha dejado más de dos millones de euros en Canarias
- Maricas, sanitarios y aceptados
- Francisco Atta: «Si me presentan la moción de censura será aceptando el transfuguismo»
- Ni La Habana ni Canarias: este rincón sabe a los dos mundos y está en Gran Canaria
- Así es el desayuno que se ha vuelto irresistible en el sur de Gran Canaria
- Altas temperaturas en Gran Canaria: la roca volcánica ofrece un hogar fresco en plena ola de calor en Artenara
- Las fiestas salpican la geografía de Gran Canaria