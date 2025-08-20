La Mancomunidad saca a licitación el proyecto de mejora del alumbrado que incluye varios proyectos en Gáldar

El proyecto de 'Mejora de la eficiencia energética del alumbrado e instalaciones públicas del norte de Gran Canaria', financiado por el Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con la Mancomunidad del Norte, sale a licitación con un presupuesto total de 901.083,48 euros, y un plazo de ejecución de tres meses, desde la fecha de su adjudicación.

Con este proyecto la Mancomunidad del Norte, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, continúa su esfuerzo de mejorar los alumbrados públicos de la comarca. En este caso se renovarán 669 luminarias que serán sustituidas a tipo led y se instalarán 10 luminarias fotovoltaicas.

En Gáldar se renovarán los CM de El Agujero, CM Juncalillo-El Retamal, CM Barranquillo del Vino, se completarán los cuadros de mando del casco de Gáldar y se acometerá el alumbrado RGB Plaza de Santiago.

Con este proyecto se continua con la consecución de los objetivos marcados en el Plan Estratégico de la Mancomunidad del Norte 2030, para la mejora del alumbrado público y contribuir a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, n.º 7 "Energía asequible y no contaminante" y n.º 13 "Acción por el clima".