Milagro en Gran Canaria: Elías encuentra un donante de médula

La lucha por la vida de Elías, un niño de 7 años de Gran Canaria, ha dado un giro inesperado y esperanzador. Tras meses de angustia, búsqueda y espera, su familia recibió finalmente la noticia más anhelada: se ha encontrado un donante compatible de médula ósea.

Elías, con leucemia, necesitaba de un trasplante. La búsqueda de un donante compatible se había convertido en una carrera contrarreloj. Aunque las campañas de sensibilización lograron movilizar a cientos de personas en Canarias y otras regiones, no se hallaba un perfil que encajara médicamente… hasta ahora.

El anuncio lo dio su padre, Nauzet Méndez, a través de sus redes sociales, en un mensaje cargado de emoción: “No sé ni cómo escribirlo. Estoy temblando. Nos ha explotado el alma, la rabia, el dolor y la esperanza de golpe”.

Estas palabras resumen el torbellino emocional que ha vivido la familia desde que se diagnosticó a Elías. Durante meses, Nauzet y su entorno impulsaron campañas para aumentar el número de donantes inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), con el objetivo de hallar esa coincidencia genética que pudiera salvar la vida de su hijo.

Un donante anónimo: héroe sin capa

El donante que ha dado una nueva oportunidad a Elías es completamente anónimo, y probablemente nunca llegue a saber el nombre del niño al que está ayudando. Sin embargo, para Nauzet y su familia, esa persona es ahora parte esencial de su historia. “Eso es lo que significa ser donante: darle futuro a un niño”, expresó Nauzet en otro emotivo mensaje.

Durante meses, la familia vivió entre la angustia, las oraciones y la incertidumbre. Hoy, después de tanta oscuridad, sienten que al fin se encendió una luz.

La importancia de donar médula ósea

La historia de Elías pone de relieve la importancia de la donación de médula ósea, una práctica que puede salvar vidas, pero que aún es poco comprendida o rodeada de mitos.

Contrario a lo que muchos piensan, la donación de médula no implica una cirugía invasiva en la mayoría de los casos. El 90% de las donaciones se realiza mediante un proceso similar a una donación de sangre llamado aféresis, donde se extraen células madre del donante y se reintroduce la sangre restante en su organismo.

En España, el organismo encargado de coordinar estas donaciones es la Fundación Josep Carreras, a través del REDMO, que gestiona la base de datos de posibles donantes. Este sistema ha permitido aumentar significativamente las probabilidades de encontrar coincidencias para pacientes en todo el mundo.