No es el Pico de las Nieves: el silencio alrededor de la verdadera cumbre de Gran Canaria

Durante décadas, los mapas escolares y muchas guías repetían lo mismo: el techo de Gran Canaria era el Pico de las Nieves.

Sin embargo, quien frecuentaba la cumbre y miraba con ojo montañero intuía otra cosa: el punto verdaderamente más alto estaba unos metros más allá, en un espolón perforado por una ventana natural que asoma a los abismos de Tirajana.

Ese lugar, el auténtico techo insular, se llama Morro de la Agujereada, también conocido como La Gañifa.

¿Cuánto mide?

El Morro de la Agujereada alcanza 1.956 metros sobre el nivel del mar (dato atribuido de Grafcan) y supera en unos 6–7 metros al cercano Pico de las Nieves (1.949 m).

Ambos forman parte del mismo altiplano central, pero la cota culminante no es el vértice geodésico (punto de referencia para mediciones topográficas y la creación de mapas) ni el mirador carretero, sino este promontorio rocoso contiguo.

Hoy la bibliografía y la prensa local lo reconocen como la mayor altitud de la isla, pero lo cierto es que aun hay muy pocas referencias sobre este cambio, aunque muchos senderistas y montañeros venían señalándolo desde hace años.

Imagen del entorno del Pico de las Nieves, con el Roque Nublo al fondo, tras el paso del fuego. / José Carlos Guerra / José Carlos Guerra Mansito

Nula publicidad

Para comprobar lo arraigado del tópico, basta con teclear en Google “cuál es el pico más alto de Gran Canaria” para ver que la inercia informativa todavía empuja a muchos resultados a consagrar al Pico de las Nieves, desde guías turísticas hasta plataformas de rutas.

La web oficial de Turismo de Gran Canaria lo aclara en su entradilla, pero el titular lo que menciona es el Pico de las Nieves, y otras web especializadas como Wikiloc también lo presentan como “cumbre más alta”.

Añadamos un matiz clave: no hubo una “nota oficial” ni comunicado institucional anunciando el cambio. Lo que sucedió fue una nueva medición y actualización cartográfica de GRAFCAN (la cartográfica pública del Gobierno de Canarias), que reflejó la cota correcta en su visor y bases de datos.

A partir de ahí, la prensa lo difundió en 2018 tras consultarlo con la propia Grafcan (citando el dato del IGN). Pero tras ese primer y único artículo nada más. Ni una solo referencia.

Esta falta de promoción del cambio es lo que ha derivado en que hoy en día sean muy pocos los que son conscientes de cuál es la verdadera cumbre de la isla redonda.

El morro

En Canarias, morro designa un resalte rocoso y agujereada el arco natural que horada el lomo y que los locales conocen como la Ventana de La Gañifa.

Desde allí, en días limpios, el encuadre alinea el Roque Nublo y, al fondo, el Teide. Esa morfología explica el topónimo y la atracción fotográfica del lugar.

El conjunto se inscribe en el Monumento Natural de los Riscos de Tirajana, un espacio protegido que conserva los grandes farallones erosivos del borde de la caldera y materiales del ciclo volcánico Roque Nublo.

Es una zona de altísimo valor geomorfológico y paisajístico, sin población, gestionada bajo normas específicas de conservación.

¿Qué cambia?

En lo práctico, nada: el mirador seguirá siendo el balcón popular de la isla. En lo simbólico, mucho: Gran Canaria “crece” seis metros en su relato y corrige un dato de manual que venía de antiguo.

Para quien ama la montaña, es también una pequeña victoria de la observación sobre el tópico: lo que tantos caminantes ya intuían, hoy consta en fuentes verificables.