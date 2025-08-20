La piedra como legado: claves de las herramientas aborígenes de Canarias según la arqueóloga Idaira Brito

La piedra no fue solo un recurso más para los antiguos habitantes de Canarias: fue el eje central de su desarrollo cultural y tecnológico. Las comunidades aborígenes, de origen amazigh, transformaron lo que la naturaleza volcánica de las islas les ofrecía en herramientas funcionales, versátiles y fundamentales para su supervivencia y organización social.

En el último episodio del podcast Palique Divulgativo, grabado en el Festival Beñesmer de Gáldar, la arqueóloga Idaira Brito desentraña los secretos de esta herencia lítica, abordando el papel de la piedra en la vida cotidiana de los antiguos canarios y las diferencias entre islas.

La diversidad geológica del archipiélago ofrecía a los aborígenes una amplia variedad de materiales. Según explicó Idaira Brito en el programa, las rocas más utilizadas eran de origen volcánico, extraídas directamente del entorno insular. Entre las más comunes destacan:

Basalto : ideal por su dureza, resistencia y abundancia. Se usaba para fabricar herramientas de percusión, molinos y utensilios de cocina.

: ideal por su dureza, resistencia y abundancia. Se usaba para fabricar herramientas de percusión, molinos y utensilios de cocina. Traquita : más ligera y moldeable, útil para elementos que requerían mayor detalle.

: más ligera y moldeable, útil para elementos que requerían mayor detalle. Fonolita : con características sonoras y simbólicas, empleada en ocasiones rituales o decorativas.

: con características sonoras y simbólicas, empleada en ocasiones rituales o decorativas. Obsidiana: menos frecuente, pero muy valorada por su filo cortante y su relación con el intercambio entre islas.

Cada roca tenía su funcionalidad y su disponibilidad condicionaba el tipo de herramienta que se podía fabricar en cada isla.

¿Eran iguales las herramientas en todas las islas?

Uno de los aspectos más interesantes que aborda el podcast es la diversidad insular en el uso y la elección de las piedras. Idaira Brito subraya que no todas las islas contaban con los mismos tipos de roca, por lo que se generaban adaptaciones culturales y tecnológicas específicas.

Por ejemplo:

En Gran Canaria , el uso del basalto fue especialmente predominante, con talleres líticos complejos.

, el uso del basalto fue especialmente predominante, con talleres líticos complejos. En Lanzarote y Fuerteventura , con menos recursos líticos, se optimizaban los materiales disponibles con una reutilización intensiva.

, con menos recursos líticos, se optimizaban los materiales disponibles con una reutilización intensiva. En Tenerife y La Palma, la obsidiana fue clave, tanto en la fabricación como en la simbología asociada.

Este contexto permitió el desarrollo de economías del intercambio y movilidad, esenciales para la cohesión entre las islas.