Una quincena de lentes capturan la magia de Playa de Mogán en el primer Concurso de Foto Rápida

Con motivo del Día Internacional de la Fotografía tuvo lugar en la tarde de ayer, martes 19 de agosto, la primera edición del Concurso de Foto Rápida organizado por el Ayuntamiento de Mogán y celebrado en Playa de Mogán con quince participantes. Se otorgaron tres premios en la modalidad de 'retrato' y otros tres en la de 'paisaje'.

Originalidad, creatividad, calidad y rapidez eran los requisitos principales que debían reunir las personas que se animaron a participar en el concurso. Todas ellas contaron con un total de 60 minutos para capturar su perspectiva única de Playa de Mogán ciñéndose a las dos temáticas propuestas y dadas a conocer minutos antes del inicio por la organización: retrato y paisaje.

Así, los y las paseantes del paseo y el puerto, ya fueran personas, animales u objetos, resultaron modelos improvisados, y escenas tan particulares del enclave como las dársenas de barcos deportivos y pesqueros o las callejuelas repletas de buganvillas también fueron protagonistas de los diferentes objetivos.

Pasado el tiempo de concurso, que arrancó a las 18:00 horas, las fotografías fueron volcadas a un ordenador en el Centro Sociocultural Los Marineros para, sin edición alguna, ser valoradas por el jurado compuesto por tres fotógrafas del municipio, Raquel Perdomo, Milagrosa Quesada y Saray Ramos.

Concejales y concejalas del Gobierno local, entre estos la de Presidencia, Tania Alonso, la de Patrimonio, Consuelo Díaz, y la de Igualdad, Minerva Oliva, observaron el desarrollo de esta actividad cultural, la primera de estas características en el municipio, y además fueron las encargadas de entregar los premios junto a representantes de las empresas colaboradoras. Oliva, desde cuya Concejalía parte esta actividad, manifestó su contento con la participación, la calidad y variedad de las fotografías presentadas. “Esto pone de manifiesto que hay interés y pasión por la fotografía” dijo, destacando la participación de vecinos y vecinas del municipio.

Los primeros clasificados de ambas categorías fueron premiados con dos entradas para un spa cortesía de Gloria Thalasso Hotel & Spa y un brunch cortesía de El Molino Quemado. Los que lograron la segunda posición recibieron entradas para dos adultos y dos niños/as a Los Lagos de Taurito Park, regalo del mencionado parque, y los de la tercera plaza entradas para una sesión personas a una sesión de spa, también por Gloria Thalasso Hotel & Spa.

Categoría 'Retrato'

1er Premio: Paula Martín Ramírez

2ª Premio: Saskia Santana Macías.

3er Premio: Tania Martín Molina.

Categoría 'Paisaje'

1er Premio: Cristóbal Miranda Gil.

2º Premio: Saskía Santana Macías.

3er Premio: Paula Martín Ramírez.

Tanto las fotografías premiadas como el resto de participantes serán compartidas en los perfiles de redes sociales del Ayuntamiento de Mogán.